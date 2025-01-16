Топчик
16.01.2025, 12:00

Член правления Союза журналистов и корреспондент ERR Рене Кундла о выплаченных премиях руководителям ERR: это было несправедливо

 (3)
Rene Kundla
Rene Kundla
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Член правления Союза журналистов и корреспондент ERR в Вирумаа Рене Кундла заявил изданию Kroonika, что премии, выплаченные в прошлом году членам правления ERR, были несправедливым шагом.

В среду утром в комментариях на Facebook под постом члена совета ERR Сулева Валнера своё мнение о выплате премий членам правления организации выразил ведущий передачи „Pealtnägija“ Таави Эйлат. Ведущий отметил, что это было странное решение.

Тема начала вызывать бурные обсуждения в обществе во вторник, когда Eesti Ekspress сообщил, что, несмотря на то что ещё весной прошлого года было известно о предстоящих сокращениях в ERR, совет организации решил премировать правление в апреле 2024 года за результаты 2023 года на сумму 43 518 евро.

Читай также: На фоне сокращений в ERR членам правления выплатили премии на сумму более 40 000 евро

С Эйлатом согласился его коллега, корреспондент ERR в Вирумаа Рене Кундла. Журналист подчеркнул, что все сотрудники важны, и если компании не удаётся выплачивать премии, то странно, что они достаются руководителям.

Издание Kroonika связалось с Кундла, чтобы узнать его мнение как члена Союза журналистов Эстонии.

„Мы немного обсуждали это между собой, да“, — коротко ответил Кундла. „Конечно, журналисты говорят об этом между собой, но союз журналистов тут прямо ничего сделать не может“, — признал он.

По словам Кундла, у него нет категорического возражения против выплаты премий, но он отметил, что в условиях отсутствия традиции премирования руководители должны быть солидарны с рядовыми сотрудниками.

„Я действительно понимаю, если есть необходимость выплатить премии, но в нынешней ситуации — учитывая положение организации — это было несправедливо“, — сказал он.

Кундла, который работает в ERR более семи лет, добавил: „У нас никогда не было темы премий. Я знал ещё при приходе в ERR, что их нет. Работаешь, стараешься, материал выходит в эфир, а зарплата выплачивается раз в месяц“, — описал он порядок вещей в организации.

Kroonika связалась также с уволенным прошлой осенью корреспондентом ERR в Ляэнемаа и Хийумаа Юханом Хепнером, который отказался комментировать ситуацию с премиями. „ERR для меня остался в прошлом“, — заявил он и добавил, что эта тема его не интересует.

В состав правления ERR входят пять человек: Эрик Роозе, Юэль Сарв, Март Луик, Тийя Каалеп и Тоомас Лухатс.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии