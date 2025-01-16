Член правления Союза журналистов и корреспондент ERR Рене Кундла о выплаченных премиях руководителям ERR: это было несправедливо

В среду утром в комментариях на Facebook под постом члена совета ERR Сулева Валнера своё мнение о выплате премий членам правления организации выразил ведущий передачи „Pealtnägija“ Таави Эйлат. Ведущий отметил, что это было странное решение.

Тема начала вызывать бурные обсуждения в обществе во вторник, когда Eesti Ekspress сообщил, что, несмотря на то что ещё весной прошлого года было известно о предстоящих сокращениях в ERR, совет организации решил премировать правление в апреле 2024 года за результаты 2023 года на сумму 43 518 евро.

С Эйлатом согласился его коллега, корреспондент ERR в Вирумаа Рене Кундла. Журналист подчеркнул, что все сотрудники важны, и если компании не удаётся выплачивать премии, то странно, что они достаются руководителям.

Издание Kroonika связалось с Кундла, чтобы узнать его мнение как члена Союза журналистов Эстонии.

„Мы немного обсуждали это между собой, да“, — коротко ответил Кундла. „Конечно, журналисты говорят об этом между собой, но союз журналистов тут прямо ничего сделать не может“, — признал он.

По словам Кундла, у него нет категорического возражения против выплаты премий, но он отметил, что в условиях отсутствия традиции премирования руководители должны быть солидарны с рядовыми сотрудниками.

„Я действительно понимаю, если есть необходимость выплатить премии, но в нынешней ситуации — учитывая положение организации — это было несправедливо“, — сказал он.

Кундла, который работает в ERR более семи лет, добавил: „У нас никогда не было темы премий. Я знал ещё при приходе в ERR, что их нет. Работаешь, стараешься, материал выходит в эфир, а зарплата выплачивается раз в месяц“, — описал он порядок вещей в организации.