ВИДЕО | Максим Галкин ошеломил, как его 11-летний сын от Пугачевой мастерски катается на сноуборде
Оказывается, сын звездных супругов до этого не имел дела с катанием на доске.
Юморист Максим Галкин показал, как его 11-летний сын от жены, певицы Аллы Пугачевой, мастерски катается на сноуборде.
Семейство продолжает наслаждаться зимним отпуском в горах. В этот раз шоумен показал, как достаточно экстремально проводит время с 11-летним сыном Гарри. В своем Instagram комик опубликовал видео, как с мальчиком катается в горах. В частности, Максим Галкин выбрал лыжи, а Гарри – сноуборд.
Сын юмориста и певицы уже мастерски катается на доске. Однако, как оказалось, это его первые шаги на сноуборде. Тем не менее, Гарри довольно быстро овладел этим видом спорта.
„Гарри, первые шаги на сноуборде“, – подписал кадры шоумен.
Подписчики Максима Галкина оценили умения Гарри. Пользователи отметили, что у мальчика и в самом деле талант. Сыну супруги осталось немного подтянуть технику, и он будет отличным сноубордистом.
Новый 2025-ый год
Новый 2025-ый год Максим Галкин и Алла Пугачева встретили в ресторане, откуда Галкин выложил видео, на котором они танцуют под хит Андрея Губина и Валерия Меладзе. Алла Борисовна, несмотря на слухи о ее здоровье, выглядела бодрой и полна энергии. В кадре она обнимала мужа, и оба наслаждались праздничной атмосферой, окруженные роскошной елкой. Пугачева была одета в эффектный черный костюм с накидкой и шляпкой с вуалью. Подробнее об этом событии можно прочитать по ссылке:
ВИДЕО | Танцуют под Меладзе и Губина: Галкин показал, как под артистичные танцы встретил новогоднюю ночь с Пугачевой