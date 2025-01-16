ВИДЕО | Максим Галкин ошеломил, как его 11-летний сын от Пугачевой мастерски катается на сноуборде

Юморист Максим Галкин показал, как его 11-летний сын от жены, певицы Аллы Пугачевой, мастерски катается на сноуборде.

Семейство продолжает наслаждаться зимним отпуском в горах. В этот раз шоумен показал, как достаточно экстремально проводит время с 11-летним сыном Гарри. В своем Instagram комик опубликовал видео, как с мальчиком катается в горах. В частности, Максим Галкин выбрал лыжи, а Гарри – сноуборд.

Сын юмориста и певицы уже мастерски катается на доске. Однако, как оказалось, это его первые шаги на сноуборде. Тем не менее, Гарри довольно быстро овладел этим видом спорта.

„Гарри, первые шаги на сноуборде“, – подписал кадры шоумен.

Подписчики Максима Галкина оценили умения Гарри. Пользователи отметили, что у мальчика и в самом деле талант. Сыну супруги осталось немного подтянуть технику, и он будет отличным сноубордистом.

Новый 2025-ый год

Новый 2025-ый год Максим Галкин и Алла Пугачева встретили в ресторане, откуда Галкин выложил видео, на котором они танцуют под хит Андрея Губина и Валерия Меладзе. Алла Борисовна, несмотря на слухи о ее здоровье, выглядела бодрой и полна энергии. В кадре она обнимала мужа, и оба наслаждались праздничной атмосферой, окруженные роскошной елкой. Пугачева была одета в эффектный черный костюм с накидкой и шляпкой с вуалью. Подробнее об этом событии можно прочитать по ссылке:

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