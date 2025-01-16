Порномодель с двумя влагалищами назвала самые странные просьбы фанатов

Шарлотт узнала о своей особенности в 16 лет, когда впервые отправилась к гинекологу для установки противозачаточной спирали. Врач объяснил ей, что у нее две матки, две шейки матки и два влагалища.

По ее словам, фанаты часто хотят купить у нее нечто странное: ее нижнее белье или баночку воды, в которой она купалась. При этом он хотел убедиться, что „вода взаимодействовала с каждым из ее влагалищ“.

Энни раскрыла, что зарабатывает впечатляющие 20 000 долларов в месяц на OnlyFans, в основном благодаря стримам, где она играет в видеоигры.

Она проводит от шести до десяти часов в день, играя в популярные игры, такие как League of Legends, Call of Duty, Black Ops, а также в любые другие трендовые игры текущего месяца.

Во время своих стримов Энни получает довольно странные запросы. „Один парень купил у меня коврик для мыши за 1500 долларов, – рассказывает она. – Все, чего он хотел, – чтобы я на нем посидела. А еще кто-то заплатил 300 долларов за мои обрезки ногтей!“

Однако у Энни есть свои границы.

„На самом деле я довольно трепетно отношусь к своему красивому белью, – говорит она. – Один парень хотел купить у меня дорогой комплект от Honey Birdette, а это действительно недешевые вещи. Я сказала ему, что согласна только в том случае, если он купит мне новый комплект и оплатит тот, который хочет получить.

Это, похоже, его отпугнуло, но мне было все равно. Если парни хотят купить мое нижнее белье, я устанавливаю свои ценовые рамки“.

Девушка добавила, что хотя такие запросы и кажутся ей странными, для нее они — „просто часть работы“.

Ранее Шарлотт рассказала о невнимательность мужчин. Она заявила, что 99 процентов ее половых партнеров не заметили, что у нее два влагалища.

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