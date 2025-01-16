Какими болезнями могли бы страдать сказочные принцессы, выяснили голландские ученые

По мнению авторов исследования, социальная изоляция, в которой находится Белоснежка, может стать причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, депрессии, тревожных расстройств. Дефицит общения частично компенсируют гномы, но Белоснежка нарушает правила безопасности и вступает в разговор с незнакомой женщиной, которая угощает ее отравленным яблоком. Ирония судьбы, по словам ученых, в том, что в данном случае съеденное яблоко, которое, согласно английской поговорке, избавляет от необходимости обращаться к врачу, приносит ровно противоположный эффект.

Социальная изоляция и одиночество отравляют жизнь еще одной сказочной принцессы — речь идет о Жасмин из мультфильма про Аладдина. Лишенная общения с друзьями и близкими девушка может страдать слабоумием, депрессией и тревожными расстройствами. Кроме того, одиночество негативно сказывается на работе иммунной системы. Усугубляет ситуацию и присутствие домашнего тигра Раджи: опасный хищник может нанести своей хозяйке серьезные травмы, а также стать источником зоонозной инфекции, считают ученые.

Золушка, которой по сюжету сказки приходится постоянно контактировать с пылью и золой, имела бы повышенный риск развития заболевания органов дыхательной системы. Помимо этого, в организм несчастной девушки могли попасть частицы микропластика и алюминия, весьма вероятно содержавшиеся в составе блесток, которыми Фея-крестная украсила торт.

Обладательнице роскошных волос Рапунцель грозит алопеция — частичное или полное выпадение волос на голове. Спящая красавица подвергается риску образования пролежней и атрофии мышц, кроме того, у нее могут развиться диабет и ожирение, которые впоследствии приведут к сердечно-сосудистым заболеваниям, в том числе инсульту. Статья с результатами исследования опубликована в научном журнале BMJ.

Авторы исследования порекомендовали создателям детских мультфильмов изучить возможные способы минимизации рисков для здоровья сказочных принцесс, в том числе объяснить героиням, как вести себя с домашними питомцами и какие правила гигиены соблюдать, а также обучить юных принцесс психотерапевтическим практикам.

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