ФОТО | Неужели в Эстонии уже наступила весна? На Ратушной площади среди камней распустился цветок

В середине января среди камней под окнами Ратуши в центре Тарту не просто выросли анютины глазки (официальное название фиалка Виттрока), но даже распустились. Ярко-желтый цветок сразу выделяется среди талого грязного снега.

Как пишут пользователи соцсетей, цветок вырос еще до сильного снегопада, что накрыл Эстонию на выходных, пережил мороз и снежные сугробы, и продолжает расти.

По всей видимости, зима в этом году довольно мягкая, потому что это не первый случай, когда в Эстонии находили цветущие цветы. 26 декабря жительница Ориссааре Кэтрин заметила в лесу нечто удивительное - мягкая и влажная погода посреди зимы разбудила первую печеночницу.

Находка тем более необычна, что печеночница обычно начинает цвести в Эстонии лишь в конце марта, еще до того, как деревья покрываются листвой, чтобы получить больше света.

По словам синоптика Кайро Кийтсака, стабильной зимней погоды пока ждать не приходится. „Январь повторит декабрь, будучи довольно переменчивым и в целом мягким“, — говорит он.

Рекордно теплый год

Раннее цветение цветка объясняется рекордно теплым годом. 2024 год войдет в историю как один из самых теплых, претендуя на „почетное“ второе место с 1920 года.

Осень была настолько теплой и солнечной, что подобного не наблюдалось с 1922 года. Сентябрь побил все рекорды: на метеостанциях Западной Эстонии были зафиксированы новые показатели. Так, 4 сентября температура в Ляэне-Нигула достигла +28,7°, в Пярну — +28,5°, в Виртсу — +28,4°, в Таллинне — +28,2°, а в Ристна — +27,7°.

Теплая тенденция продолжалась и в последующие месяцы, и только на короткое время в ноябре наступали похолодания. Первое из них случилось 1 ноября, когда землю покрыла снежная пелена толщиной до 7 см, но ненадолго. Следующий снегопад выпал около 20 ноября. Теплые моря и заливы выделяли влагу, которая превращалась в облака и плотный снегопад, прошедший над уездами Пярнумаа, Вильяндимаа и Ярвамаа. Снежный покров за сутки увеличился до 20 см, а в Вильянди 23 ноября толщина снега достигла 29 см. Однако последующие дожди быстро растопили снег.

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