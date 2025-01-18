На позитиве: что в Эстонии высоко оценили при мировых исследованиях и какие события в стране дают надежду на лучшее будущее?(1)
Начало года – как чистый лист: хочется оставить неудачи в прошлом и вспоминать только светлые моменты. Несмотря на сложности, ушедший год запомнился и успехами. Повышение позиций в мировых рейтингах свидетельствует о росте репутации страны на международной арене, а признание образовательного потенциала и события в области экономики напоминают о том, что даже в непростые времена есть место для роста и созидания.
Вклад в мировой порядок
Несмотря на то, что Эстония второй год подряд теряет позиции в рейтинге международной конкурентоспособности стран (мы занимаем 33‑е место), в топе Good Country Index („Рейтинг хороших стран“), оценивающем вклад в глобальное благосостояние, наша страна переместилась с 22‑й на девятую строчку.
Good Country Index, который выходит с 2014 года, оценивает вклад стран в мировое благосостояние на основе публичных фактических данных, включая размер страны и ВВП. Самый большой скачок в этом году Эстония совершила в категории „Глобальный вклад в мировой порядок“, поднявшись с 84‑го на 18‑е место.
Эстония также входит в тройку стран с самым высоким культурным вкладом в мире благодаря международным мероприятиям, культурному экспорту и свободе прессы. Хотя культурное наследие Эстонии не так хорошо известно в мире, как у более крупных стран, исследование показывает, что Эстония – одна из лучших стран в мире по распространению и популяризации своих культурных ценностей. Как отмечает автор исследования Саймон Анхольт, Эстония и Словения стали первыми странами с ВВП ниже 33 000 долларов на душу населения, которым удалось войти в первую десятку рейтинга.
Другой рейтинг – Nation Brands Index – отмечает, что Эстония чаще всего воспринимается как страна, уважающая права человека, ответственно относящаяся к обеспечению мира и безопасности и защищающая окружающую среду. По сравнению с 2009 годом репутация Эстонии поднялась с 42‑го на 35‑е место.
Global Soft Power Index, отражающий восприятие и репутацию стран во всем мире, показывает, что Эстония твердо ассоциируется у людей с легкостью ведения бизнеса, помощью другим странам и устойчивостью. Простота ведения бизнеса в Эстонии в среднем более чем в два раза важнее для людей, чем в других странах.
„Мягкая сила“
Мировое влияние стран оценивает и другой рейтинг – подготовленный международной консалтинговой компанией Brand Finance. Так называемый рейтинг „мягкой силы“ оценивает предпочтения и поведение игроков на международной арене – других стран, корпораций, сообществ и общественности – посредством привлечения и убеждения, а не принуждения.
Brand Finance составляет рейтинг „мягкой силы“ стран на основе опроса свыше 170 000 респондентов из более чем 100 стран. По 9‑балльной шкале Эстония получила более высокие оценки за свою репутацию (5,8 балла), сферы бизнеса и торговли (4,5) и компонент устойчивого развития (4,2). Самые низкие оценки получили наука и образование (3,2), средства массовой информации (3,2), культура и наследие (3,3), и известность (3,4).
В итоге наша страна заняла 57‑ю строчку из 193 стран мира. В тройке лидеров – США, Великобритания и Китай. Япония – на четвертом, Германия – на пятом.
Франция занимает 6‑е место, за ней следуют Канада, Швейцария, Италия и Объединенные Арабские Эмираты. Россия находится на 16‑м месте, Финляндия занимает в рейтинге 24‑ю позицию, Украина на 44‑м месте. Из стран Балтии: Литва – на 61‑м, Латвия на 71‑й строчке.
Мы – мирные
Уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности его внешней политики оценивает Global Peace Index – Глобальный индекс миролюбия.
Если в 2022‑м году Эстония занимала 33‑е место в рейтинге миролюбивых государств, то в исследовании 2024 года – уже 24-е! Соседняя Финляндия расположилась на 13‑м, Латвия и Литва – на 30‑м и 31‑м соответственно.
Бессменный лидер среди миролюбивых стран – Исландия. В топ-тройку также входят Ирландия и Австрия.
Худшие пять позиций в рейтинге из 163 стран у Судана, Южного Судана, Йемена, Афганистана и Украины – она на 159‑м месте. Россия – на 157‑м.
Эстонские ученики – самые креативные!
Об этом свидетельствуют результаты теста PISA на творческое мышление. PISA (Программа международной оценки учащихся) – это международный образовательный опрос, в ходе которого проверяются знания и навыки 15‑летних. Исследование каждый год проводит Организация экономического сотрудничества и развития. Эстония участвует в нем с 2006 года.
Тест PISA – на креативность мышления – проводили в 64 странах, эстонские школьники заняли первое место в Европе, а среди стран ОЭСР заняли 4–7-е места и 5–8-е места – в общемировом разрезе.
По данным Министерства образования, участие в исследовании приняли 196 школ и 6392 ученика 8–9-х классов. Их средний результат по творческому мышлению составил 35,9 балла, что выше среднего показателя по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 32,7 балла.
Эстонские ученики показали лучшие результаты в письменном и визуальном самовыражении, а также в решении научных задач. Результаты были немного ниже в решении социальных проблем, но довольно однородными по всей Эстонии.
При этом девочки набрали на 3,4 балла больше, чем мальчики. Как прокомментировала этот факт для портала RusERR лектор математического образования Тартуского университета Тийна Краав, русские девочки превзошли русских мальчиков сильнее, чем эстонские девочки превзошли эстонских мальчиков. „То есть девочки с русским языком обучения справились лучше, чем мальчики с русским языком обучения. Но также они справились
лучше, чем мальчики с эстонским языком обучения. В целом же результаты учеников с эстонским языком обучения лучше, чем у учеников с русским языком обучения. Кроме того, результаты учеников из городских школ немного лучше, чем результаты учеников из сельских школ“, – отмечает Краав.
Электронная столица
В глобальном исследовании ООН и сопровождающем его рейтинге уровня развития электронного правительства – 2024 Таллинн был признан лучшим городом в мире в сфере предложения цифровых публичных услуг. Первое место поделили две столицы – Эстонии и Испании.
В этом же рейтинге в 2022 году Таллинн располагался на третьей строчке.
Согласно индексу местных цифровых услуг (LOSI), в котором оценивается масштаб, качество и доступность э-услуг городов, Таллинн и Мадрид соответствуют 93 процентам оцениваемых критериев. В первую десятку также вошли Эр-Рияд, Копенгаген, Дубай, Нью-Йорк, Стамбул, Берлин, Сеул и Сингапур. „Признание ООН подтверждает, что мы на верном пути, но в то же время это означает и большую ответственность: мы должны продолжать внедрение инноваций, чтобы Таллинн оставался городом, в котором технологии служат людям, а не наоборот“, – прокомментировал успех мэр Таллинна Евгений Осиновский. Глобальное исследование ООН уровня развития электронного правительства является одной из наиболее полных оценок электронного правительства, охватывающей 193 государства.
Деньги, деньги
В прошлом году Европейская комиссия выделила Эстонии транш в размере 122,3 миллиона евро в рамках Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF), поскольку Эстония достигла всех целей, установленных в качестве предварительного условия для выплат.
Достигнутые цели охватывают ряд важных реформ и инвестиций в области энергетики, экологии и перехода на цифровые технологии, рынка труда, здравоохранения, а также транспорта.
По словам бывшего министра финансов Марта Вырклаэва, Фонд устойчивости для Эстонии – важная мера по инвестированию в будущее и созданию возможностей для новых, умных решений.
Всего грант Фонда восстановления и устойчивости предполагает выплаты на общую сумму 953 миллиона евро, Эстония уже получила 383 миллиона евро. Последующие выплаты на общую сумму около 450 миллиона евро поступят в течение 2025 и 2026 годов.
Зато система удобная!
Поборы растут, тем не менее, в рейтинге налоговой конкурентоспособности стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Эстония занимает первую позицию. После нас – налоговая система Латвии. Литва в этом году поднялась с 7‑го на 5‑е место.
Об этом свидетельствует индекс, составленный организацией The Tax Foundation, которая оценивает налоговую систему самых передовых стран мира, входящих в ОЭСР.
Индекс международной налоговой конкурентоспособности измеряет степень, в которой налоговые системы 38 стран способствуют повышению
конкурентоспособности за счет низкого налогового бремени для инвестиций в бизнес и нейтральности налогового законодательства благодаря хорошо структурированному налоговому кодексу. Исследование учитывает более 40 переменных по пяти категориям: корпоративные налоги, индивидуальные налоги, налоги на потребление, налоги на имущество и международные налоговые правила.
Ранее эксперты Tax Foundation отмечали в числе основных преимуществ эстонской налоговой системы ее простоту и ориентированность на поддержку бизнеса. Посмотрим, как в следующем году повлияют на позиции в рейтинге новые налоги.
Аэропорт бьет рекорды
В прошлом году Международный совет аэропортов (ACI World) снова признал Таллиннский аэропорт лучшим в категории от 2 до 5 млн пассажиров. Кроме того, Таллиннский аэропорт премировали в категориях „самый приятный аэропорт в Европе“, „самый удобный аэропорт в Европе“, а также „самый чистый аэропорт в Европе“.
В середине прошлого года Таллиннский аэропорт установил еще и рекорд – обслужил 343 500 пассажиров. Чаще всего путешественники пользовались прямыми рейсами в Стокгольм, Ригу и Хельсинки. Из чартерных рейсов чаще всего летали на курорты в Турции, Греции и Черногории. Всего в июле работало 38 регулярных авиалиний, вместе с чартерными рейсами из Таллинна можно было попасть прямым рейсом в 44 пунктов.
Рождественский рынок попал в список лучших
В начале ноября прошлого года портал CNN представил обзор самых интересных рождественских рынков мира, и в список попал рождественский рынок в Таллинне. „Ежегодный рождественский рынок в столице Эстонии, Таллинне, – один из самых современных в Европе, – прокомментировал свой выбор CNN.- Расположенный на Ратушной площади Таллина, рынок заполнен прилавками с традиционной эстонской кухней, ремесленным хлебом и изделиями ручной работы. Из развлечений здесь есть карусели и Санта, который приезжает на санях, запряженных оленями. Гостей радуют хор и танцевальные выступления“.
Больше молока!
Эстонские молочные коровы оказались одними из самых продуктивных в ЕС – такой вывод можно сделать из отчета Еврокомиссии, в котором показатели производительности молочного скота в Эстонии являются одними из самых высоких в Евросоюзе. По надою молока на корову Эстония уступает только Дании.
Молочная продуктивность эстонских коров в последние годы значительно выросла. Средний надой молока на корову увеличился на 5%.
Продуктивность эстонских молочных коров достигла абсолютного пика в ЕС, заявил председатель Эстонского общества племенного животноводства (ETKÜ) Танель-Таави Булитко.
„Последние несколько лет нам удавалось ежегодно увеличивать показатели производства молока и превзойти показатели предыдущих лет, – подтвердил Булитко. – Производящееся на наших фермах молоко отличается высоким
качеством. Количество соматических клеток в Эстонии ниже, чем в Дании, это свидетельствует о здоровье и благополучии стада. Этот результат стал примером целеустремленности эстонских фермеров и инвестиций в фермы, а также доильное оборудование“.
Путешествия без границ
Эстонский паспорт улучшил свои позиции в мировом рейтинге Henley Passport Index.
Henley Passport Index оценивает паспорта стран, исходя из принципа свободы передвижения их граждан. И Эстония занимает девятое место, поднявшись в рейтинге с 12‑го в 2023 году.
Какие преимущества дает паспорт Эстонии? Граждане нашей страны могут посетить без визы 185 стран. Литва показала такой же результат, а Латвия расположилась сразу за нами – на десятом месте (184 страны). Финский паспорт в рейтинге – второй (192 страны), а первое место занимает паспорт Сингапура, чьи граждане могут путешествовать без визы в 195 стран.
Замыкает список стран паспорт Афганистана (106‑е место, 26 стран). Его опережают Сирия и Ирак.
Henley Passport Index – классификатор стран по принципу свободы передвижения их граждан, публикуемый с 2006 года международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта.
Лидер по визам в Россию
Очереди на переходах эстонско-российской границы не останавливают жителей нашей страны. Эстония стала лидером среди стран ЕС, чьи граждане получили визы в РФ в уходящем году, пишет „Северное побережье“.
По итогам уходящего года больше всего электронных виз Министерство иностранных дел России выдало гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.
Всего в 2024 году Министерство иностранных дел России выдало более 600 000 электронных виз.
Директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов заявил в интервью кремлевскому информационному агентству „РИА Новости“, что сейчас министерство работает над изменением законодательства, чтобы увеличить срок действия одной электронной визы с 60 до 120 дней, а также продлить допустимый срок пребывания иностранного гражданина по электронной визе в России с 16 до 30 дней, сохранив при этом возможность многократного въезда.
На здоровье
В 2024‑м году Нарвская больница получила новый стол для реанимации новорожденных. Символический чек, подтверждающий прибытие в Нарву нового оборудования для маленьких пациентов, был передан Фондом родильных домов руководителю Нарвской больницы Юллару Ланно в сентябре прошлого года. Это мероприятие стало отправной точкой в подготовке к 25‑летнему юбилею Фонда родильных домов. В 2025‑м фонд планирует посетить все родильные дома Эстонии, чтобы передать им кувезы и
реанимационные столы, приобретенные на средства, собранные в рамках проекта ERR „Рождественский тоннель“. Завершится эта серия мероприятий 18 мая 2025 года грандиозным благотворительным концертом и виртуальным арт-аукционом.
Прогноз погоды будет точнее
В Эстонии появился новый метеорологический радар Агентства окружающей среды. Радар стоимостью 1,7 миллиона евро работает неподалеку от Таллинна и способен предоставить более точные прогнозами атмосферных осадков – дождя, града и снега.
Радиус действия нового метеорологического радара – 250 километров, но особенно четкий сигнал идет в радиусе 100 километров. Как сообщили сотрудники Агентства окружающей среды, предыдущий радар прослужил более 15 лет и в последнее время часто требовал ремонта.
Это интересно!
В сентябре 2024 года в Эстонии вышла в обращение новая почтовая марка, посвященная традиционному ржаному хлебу. Впервые в истории Эстонии марка создана рельефной, ее поверхность на ощупь напоминает хлебную корку. Доступен и классический дизайн на гладкой бумаге. Тираж новой марки 20 тысяч экземпляров, ее дизайн разработал Яан Саар.