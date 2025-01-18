На позитиве: что в Эстонии высоко оценили при мировых исследованиях и какие события в стране дают надежду на лучшее будущее?

Вклад в мировой порядок

Несмотря на то, что Эстония второй год подряд теряет позиции в рейтинге международной конкурентоспособности стран (мы занимаем 33‑е место), в топе Good Country Index („Рейтинг хороших стран“), оценивающем вклад в глобальное благосостояние, наша страна переместилась с 22‑й на девятую строчку.

Good Country Index, который выходит с 2014 года, оценивает вклад стран в мировое благосостояние на основе публичных фактических данных, включая размер страны и ВВП. Самый большой скачок в этом году Эстония совершила в категории „Глобальный вклад в мировой порядок“, поднявшись с 84‑го на 18‑е место.

Эстония также входит в тройку стран с самым высоким культурным вкладом в мире благодаря международным мероприятиям, культурному экспорту и свободе прессы. Хотя культурное наследие Эстонии не так хорошо известно в мире, как у более крупных стран, исследование показывает, что Эстония – одна из лучших стран в мире по распространению и популяризации своих культурных ценностей. Как отмечает автор исследования Саймон Анхольт, Эстония и Словения стали первыми странами с ВВП ниже 33 000 долларов на душу населения, которым удалось вой­ти в первую десятку рейтинга.

Другой рейтинг – Nation Brands Index – отмечает, что Эстония чаще всего воспринимается как страна, уважающая права человека, ответственно относящаяся к обеспечению мира и безопасности и защищающая окружающую среду. По сравнению с 2009 годом репутация Эстонии поднялась с 42‑го на 35‑е место.

Global Soft Power Index, отражающий восприятие и репутацию стран во всем мире, показывает, что Эстония твердо ассоциируется у людей с легкостью ведения бизнеса, помощью другим странам и устойчивостью. Простота ведения бизнеса в Эстонии в среднем более чем в два раза важнее для людей, чем в других странах.

„Мягкая сила“