Суд наложил расширенный запрет на приближение для предполагаемого преследователя Санны Марин

Уездный суд Хельсинки наложил расширенный запрет на приближение для предполагаемого преследователя бывшего премьер-министра Санны Марин до января 2026 года.

Экс-политик подала заявление на запрет сроком на год, и суд одобрил это ходатайство.

Согласно обоснованию суда, мужчина находился в подъезде Марин и пытался попасть в ее квартиру. Ответчик отрицает, что он является тем самым человеком, который был в подъезде и находился рядом с домом.

Ему запрещено контактировать с Санной Марин и находиться в определенных районах.

Судебное заседание проходило за закрытыми дверьми. Политик присутствовала в зале суда, отделенная перегородкой от преследовавшего ее мужчины. Ни у Марин, ни у предполагаемого преследователя не было юридического помощника. У мужчины был с собой переводчик.

Преследователя задержали в канун Рождества

По информации Yle, мужчина несколько раз в декабре приближался к Санне Марин.

Полиция задержала мужчину в канун Рождества, когда тот находился вблизи дома бывшего премьер-министра. Подозреваемый не был арестован.

Комиссар Томми Лехтонен из полиции Хельсинки подтверждает, что случай все еще расследуется. Полиция не комментирует личности сторон уголовного дела.

Преступление расследуется как преследование.

"Расследование все еще продолжается. Предполагаемый преступник, вероятно, будет еще раз допрошен“, — говорит Лехтонен.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что мужчина преследовал Марин с начала декабря прошлого года до рождественских праздников. Это не первый случай преследования других лиц с его стороны.

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