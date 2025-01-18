ФОТО | Спустя годы снова на красной дорожке! Кэмерон Диас побывала на премьере фильма Netflix в Берлине

В 2014 году актриса Кэмерон Диас (52), сославшись на семейные обстоятельства, объявила, что уходит из кино. Однако в 2025 она возвращается на большой экран, сыграв главную роль в фильме Netflix „Back in Action“ („Снова в деле“). Это ее первая роль в кино за более чем десять лет. Кэмерон официально завершил актерскую карьеру в 2018 году.

Премьера фильма состоялась в четверг, 16 января, в Берлине. Помимо Кэмерон, на премьере присутствовал ее коллега по фильму Джейми Фокс.

Кэмерон Диас впервые за пять лет посетила торжественное мероприятие с красной дорожкой. На актрисе была прозрачная черная блузка, под которую она надела топ того же оттенка. На нем были черные джинсы с высокой талией и простые туфли. Свой образ она дополнила длинным черным пальто. В последний раз Кэмерон видели на красной дорожке в 2019 году, когда она присоединилась к Дрю Бэрримор и Деми Мур, чтобы отпраздновать получение Люси Лью звезды на Голливудской Аллее славы, пишет Daily Mail.

Фильм Netflix „Снова в деле“ рассказывает о двух бывших агентах ЦРУ, Эмили и Мэтте, которые отказались от шпионской карьеры в пользу простой семейной жизни. Однако спустя 15 лет их прикрытие раскрывают, и парочка возвращается в мир шпионажа.

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