ФОТО | Бывший глава Банка Эстонии Вахур Крафт появился в компании новой дамы

На протяжении всей своей карьеры Вахур Крафт слыл тихим примерным семьянином. Банкира часто можно было увидеть на публичных мероприятиях вместе со своей женой Анне. Пара растила общего сына. Однако на новогоднем концерте заметно похудевшего Вахура Крафта сопровождала красивая стройная брюнетка.

Кто же она и как долго они вместе?

„Спасибо за ваш интерес“, — сказал Вахур Крафт, отметив, что спутницу зовут Кайли Ояметс (43 года). На другие вопросы банкир отвечать отказался.

Как стало известно, Кайли Ояметс уже три с половиной года возглавляет Отдел предпринимательства города Тарту, в котором отвечает за организацию сектора развития бизнеса города и работу отдела. Ояметс получила степень магистра в области предпринимательства и управления технологиями в Тартуском университете, а также прошла дополнительное обучение в Стэнфордском университете в США. Ранее она работала главным специалистом по развитию бизнеса в Тартуской городской управе, а в последнее время возглавляла инновационный кластер НПО MikrobioTaLo.

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