Стартап привлек 200 миллионов долларов, чтобы „воскресить“ шерстистого мамонта
Биотехнологический стартап Colossal Biosciences Inc. использует ДНК и геномику для воссоздания вымерших видов животных, таких как додо, тасманийский тигр и шерстистый мамонт. Компания уже привлекла около $200 миллионов для реализации этой идеи.
Сооснователь и генеральный директор Бен Лэмм заявил, что Colossal планирует создать детеныша шерстистого мамонта, который появится на свет от суррогатной матери-слонихи к концу 2028 года. „Мы не будем предпринимать никаких шагов, пока не получим правильные геномы“, — отметил Лэмм в интервью, добавив, что проект находится на стадии редактирования клеток. Ученые уже определили целевые гены для работы.
Помимо научной привлекательности, аналогичной „Парку Юрского периода“, усилия компании нацелены на расширение биологического разнообразия, восстановление экосистем и помощь другим видам животных.
Тем не менее, многие ученые скептически относятся к этим усилиям, сомневаясь в их обоснованности и в том, смогут ли воссозданные животные выжить в современном мире. Это особенно актуально с учетом изменившегося климата, сокращающегося ареала и увеличивающегося числа инвазивных видов. Шерстистые мамонты вымерли около 10 000 лет назад, хотя некоторые популяции существовали до 4 000 лет назад.
Палеонтолог из Университета Аризоны Карл Флесс сомневается, что получившееся животное действительно будет шерстистым мамонтом. Он также выражает обеспокоенность по поводу выпуска такого животного в естественную среду обитания мамонта — арктическую тундру, которая уменьшается. „Лучше предотвращать вымирания, чем возвращать биореплики, чье „воссоздание“ может привести к непредсказуемым последствиям“, — отметил он.
Colossal утверждает, что животное будет находиться под тщательным наблюдением и жить в расширенном биосферном заповеднике. Работая над проектом шерстистого мамонта, компания также разработала технологии, которые помогают сохранять исчезающие виды слонов, например, вакцину от эндотелиотропного герпесвируса, который убивает детенышей азиатских слонов. Исследования в области додо привели к созданию генетических инструментов, которые могут помочь в охране других исчезающих видов птиц.
В прошлом году Colossal основала стартап Breaking, который привлек 10,5 миллионов долларов для разработки методов деградации пластиковых отходов. По словам Лэмма, следующим проектом станет компания, использующая технологии генной инженерии.