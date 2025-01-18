Любовный треугольник Колк-Рахумаа-Хунт. Певица впервые рассказала, как бойфренд-миллионер изменил ей с подругой: "Было чертовски больно“

Элиза Кольк призналась, что последние два года были очень трудными в ее жизни. "Лето 2023 года (когда между Бригиттой Сюзанной Хунт и тогдашним гражданским мужем Элизы Индреком Рахумаа случился роман – прим. ред.) оставило очень глубокую рану в моей душе. Всё разбилось вдребезги. Всё это стало большим шоком и неожиданностью. Я просто пыталась прожить еще один день. „Это была невыносимая боль“, — описывает то время певица.

К настоящему времени Колк и Рахумаа уже разошлись. Еще в декабре Рахумаа признался, что их отношения остались в прошлом.

„Дорогие друзья! Жизнь приносит радость, но в ней также есть свои неожиданные повороты — такова жизнь. Элиза и я должны признаться, что отныне мы будем жить как друзья“, — написал Рахумаа в посте, опубликованном в социальных сетях в декабре прошлого года.

В его сообщении также говорилось, что пара рассталась мирно. „Я всегда буду поддерживать тебя во всем, что ты делаешь. Между нами сохраняется привязанность, взаимопонимание, духовная связь. Желаю тебе всего наилучшего“, — написал известный предприниматель.

„Элиза, ты принесла в мою жизнь много любви, радости, удовлетворения, помогла мне стать лучше. Мы жили друг для друга и были рядом друг с другом — и в горе, и в радости. Твоя музыка вдохновляла и воодушевляла меня“.

Колк поделилась постом Рахумаа у себя на аккаунте.

Тайный роман

Летом 2023 года издание Kroonika неоднократно получало сообщения с намеком на тайные отношения между Бригиттой Сюзанной Хунт и бизнесменом Индреком Рахумаа. На тот момент Рахумаа и Колк уже пять лет счастливо жили вместе.

На фоне поднявшейся шумихи Бригитта Сюзанна Хунт опубликовала в Instagram сториз, в котором написала: „Гиены добрались до СМИ, чтобы намекнуть, какие решения я принимала и с кем, когда была пьяна. Это правда“. Она призналась, что в то время находилась в подавленном состоянии.

Позже Хунт добавила, что в тот период у нее было сразу несколько возлюбленных.

Колк и Рахумаа отказались тогда комментировать разразившийся скандал.

Красивое начало

В 2020 году Индрек и Элиза дали интервью изданию Kroonika, где подробно рассказали о своих счастливых отношениях. На вопрос о том, как они познакомились, Элиза ответила: „Это было в 2018 году. Мы оба оказались в Беверли-Хиллз, в Лос-Анджелесе. Он - из-за своих друзей, деловых партнеров и, прежде всего, сына, который там учится. Эстонцев там не так уж и много, а те, что есть, в основном знают о существовании друг друга. Не могу сказать, что я знала Индрека лично или слышала о его деятельности. Он тоже не может сказать, что слышал мое имя, но люди следят за другими людьми через социальные сети, особенно если они не живут в Эстонии. Так было и с нами. Когда мы встретились лицом к лицу, мы сразу почувствовали очень сильное притяжение друг к другу“, — вспоминает певица.

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