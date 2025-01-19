ФОТО | Сын Тома Круза и Николь Кидман отпраздновал свой день рождения

Коннор Круз, который, в отличие от звездных родителей, держится в стороне от гламурной жизни, разместил в социальных сетях фотографии со своего дня рождения. Помимо этого, он поделился видео, опубликованными друзьями, которые продемонстрировали его увлечения – рыбалку и бейсбол.

Хотя у Коннора 45 000 подписчиков в Instagram, он ничего не публиковал на своей страничке почти два года. Судя по последним публикациям, Коннор в полной мере наслаждается жизнью вдали от всеобщего внимания.

Звездная пара Николь Кидман и Том Круз были женаты с 1990 по 2001 год. Во время своего брака они усыновили мальчика по имени Коннор и девочку Беллу, которой сейчас 32 года.

У Тома Круза (62) также есть дочь Сури Круз (18) от его бывшей партнерши Кэти Холмс (46). У Николь Кидман (57) есть дочери Сандэй Роуз (16) и Фейт (14) от мужа Кита Урбана (57).

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