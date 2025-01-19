Таллиннский музей городской жизни впервые за 24 года сменит постоянную экспозицию

Музей городской жизни полностью обновляет экспозицию, которая просуществовала 24 года. „С начала февраля мы закрываем первоначальную экспозицию, чтобы установить новую, которая откроется в ноябре или начале декабря. Мы меняем ее, чтобы представить наследие средневекового Братства Черноголовых. Кроме того, мы подготовим обзор истории Таллинна по разным сферам жизни“, – сообщила директор Таллиннского городского музея Хели Нургер.