Таллиннский музей городской жизни впервые за 24 года сменит постоянную экспозицию
Филиал Таллиннского городского музея – Музей городской жизни, расположенный в Старом городе, заменит постоянную экспозицию, которая была представлена в течение 24 лет. На новой выставке будут представлены сокровища Братства Черноголовых, также зрителей продолжат знакомить с историей Таллинна, сообщает rusERR.
Музей городской жизни полностью обновляет экспозицию, которая просуществовала 24 года. „С начала февраля мы закрываем первоначальную экспозицию, чтобы установить новую, которая откроется в ноябре или начале декабря. Мы меняем ее, чтобы представить наследие средневекового Братства Черноголовых. Кроме того, мы подготовим обзор истории Таллинна по разным сферам жизни“, – сообщила директор Таллиннского городского музея Хели Нургер.
Новая выставка продолжит знакомить посетителей с более ранней историей Таллинна.
„Сокровища Братства Черноголовых – одни из самых ценных объектов Таллинна, которые давно не выставлялись в таком виде. Это эксклюзивная экспозиция“, – подчеркнула директор.
Новая выставка обойдется примерно в 900 000 евро, ее финансирование осуществляется из бюджета Таллинна.