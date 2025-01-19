ФОТО | Бригитте о своей жизни до того, как стала известной в Эстонии: какой искренней, любящей и чистой девочкой я была ...

Бригитте отметила в Instagram, что она хотела поддержать распространенный в социальных сетях тренд и показать свою фотографию десятилетней давности.

„Я помню, как мечтала о том, что однажды стану звездой года и самой сексуальной женщиной. Когда я этого достигла, я долгое время боролась с отсутствием мечты и из-за отсутствия перспективы принимала простые решения, которые гарантировали краткосрочное „счастье““, — написала Бригитте. Сейчас, по ее словам, у нее уже появились новые мечты, к исполнению которых она стремится всей душой.

Как рассказала Бригитте, когда она оглядывается на себя десять лет назад, у нее в голове возникает только одна мысль: „Какой искренней, любящей и чистой девочкой я была. Во всех возможных смыслах“.

По ее словам, сфера развлечений — непростая отрасль. „В то же время развитие — это когда ты возвращаешься к себе. Когда убираешь всех людей и привычки, которые вы привили себе, чтобы выжить, а также всё то, что сбивало вас с пути“, — заявила она.

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