ФОТО | Бригитте о своей жизни до того, как стала известной в Эстонии: какой искренней, любящей и чистой девочкой я была ...(2)
Уже почти 10 лет имя Бригитте Сюзанне Хунт не сходит с заголовком новостей в различных эстонских изданиях. На днях известная блогерша рассказала в социальных сетях, какой она была в начале пути и как стала настоящей звездой.
Бригитте отметила в Instagram, что она хотела поддержать распространенный в социальных сетях тренд и показать свою фотографию десятилетней давности.
„Я помню, как мечтала о том, что однажды стану звездой года и самой сексуальной женщиной. Когда я этого достигла, я долгое время боролась с отсутствием мечты и из-за отсутствия перспективы принимала простые решения, которые гарантировали краткосрочное „счастье““, — написала Бригитте. Сейчас, по ее словам, у нее уже появились новые мечты, к исполнению которых она стремится всей душой.
Как рассказала Бригитте, когда она оглядывается на себя десять лет назад, у нее в голове возникает только одна мысль: „Какой искренней, любящей и чистой девочкой я была. Во всех возможных смыслах“.
По ее словам, сфера развлечений — непростая отрасль. „В то же время развитие — это когда ты возвращаешься к себе. Когда убираешь всех людей и привычки, которые вы привили себе, чтобы выжить, а также всё то, что сбивало вас с пути“, — заявила она.