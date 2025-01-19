Суд арестовал имущество Моргенштерна в России. Рэпера обвиняют в нарушении закона об „иноагентах“

Российский суд наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей „иностранного агента“, сообщила прокуратура Москвы. „По решению суда Моргенштерну запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями“, - говорится в сообщении прокуратуры.

Как пишут Telegram-каналы Shot и Mash, у Моргенштерна есть загородный дом площадью 809 квадратных метров в подмосковной деревне Леоново с участком и гаражом, которые он приобрел в ипотеку в 2021 году. Кроме того, по данным каналов, в собственности у музыканта - три помещения в МФК „Александрия“ на Бакунинской улице в Москве общей площадью 161 квадратный метр, купленные им в 2023 году уже после отъезда из РФ.