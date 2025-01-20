Группа Vanilla Ninja вновь распадается? Ленна: Мы приняли это решение осенью

„У нас действительно будет большой концерт, но еще осенью мы решили, что не будем активно выступать как группа“, — сказала Куурмаа.

По словам певицы, за последние годы участницы группы, которая на данный момент состоит из трех человек, активно занимаются своей личной жизнью и творчеством. Помимо Куурмаа, в текущий состав группы входят Пирет Ярвис-Милдер и Керли Кивилаан. „Кроме того, у всех есть маленькие дети, и не хочется тратить время на проект, не зная наверняка, к чему он приведет“, — объясняет певица решение, принятое осенью.

„Но лично мне всегда приятно собираться вместе и заниматься музыкой. Это ностальгические моменты, и если нас пригласят, мы соберемся вместе и споем“, — говорит Куурмаа, подразумевая, что группе по-прежнему могут предлагать выступления.

Музыкальная группа Vanilla Ninja была создана 23 года назад. В 2009 году участницы коллектива решили сделать паузу в общих выступлениях. Певица Ленна Куурмаа занялась сольной карьерой, Пирет Ярвисе стала телеведущей, а Катрин Сиска погрузилась в политику. Спустя десять лет девушки вновь собрались вместе и объявили о грандиозном воссоединении. К ним присоединилась и Трийну Кивилаан.

Хотя новость о воссоединении самой успешной на международном уровне эстонской группы наделала много шума, само возвращение на музыкальную сцену было отложено из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Сиска и Кивилаан снова объявили о своем уходе из группы, а к Куурмаа и Ярвису-Мильдеру присоединилась младшая сестра Трийну — Керли.

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