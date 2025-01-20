Группа Vanilla Ninja вновь распадается? Ленна: Мы приняли это решение осенью
В этом году летом жителей Эстонии снова ждет фестиваль Õllesummer, одним из хедлайнеров которого станет группа Vanilla Ninja. Однако участница группы Ленна Куурмаа огорчила поклонников печальной новостью.
„У нас действительно будет большой концерт, но еще осенью мы решили, что не будем активно выступать как группа“, — сказала Куурмаа.
По словам певицы, за последние годы участницы группы, которая на данный момент состоит из трех человек, активно занимаются своей личной жизнью и творчеством. Помимо Куурмаа, в текущий состав группы входят Пирет Ярвис-Милдер и Керли Кивилаан. „Кроме того, у всех есть маленькие дети, и не хочется тратить время на проект, не зная наверняка, к чему он приведет“, — объясняет певица решение, принятое осенью.
„Но лично мне всегда приятно собираться вместе и заниматься музыкой. Это ностальгические моменты, и если нас пригласят, мы соберемся вместе и споем“, — говорит Куурмаа, подразумевая, что группе по-прежнему могут предлагать выступления.
Музыкальная группа Vanilla Ninja была создана 23 года назад. В 2009 году участницы коллектива решили сделать паузу в общих выступлениях. Певица Ленна Куурмаа занялась сольной карьерой, Пирет Ярвисе стала телеведущей, а Катрин Сиска погрузилась в политику. Спустя десять лет девушки вновь собрались вместе и объявили о грандиозном воссоединении. К ним присоединилась и Трийну Кивилаан.
Хотя новость о воссоединении самой успешной на международном уровне эстонской группы наделала много шума, само возвращение на музыкальную сцену было отложено из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Сиска и Кивилаан снова объявили о своем уходе из группы, а к Куурмаа и Ярвису-Мильдеру присоединилась младшая сестра Трийну — Керли.