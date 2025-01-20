ФОТО | Смотрите, кто пришел на премьеру новой комедии „Pikad paberid“

Фильм „Pikad paberid“, признанный фаворитом зрителей на фестивале Just Film 2024, — это история о взрослении молодых людей в возрасте 20 лет, начинающих самостоятельную жизнь. Диалоги во многом основаны на реальных событиях. Меэль Палиале наблюдает за молодыми людьми, которые достигли точки, когда им приходится начинать принимать собственные решения о будущем, независимо от того, насколько они осознанны или неосознанны.

Для Палиаля было очень важно, чтобы события фильма происходили именно в Таллинне. „Я хотел запечатлеть места, куда хожу я и мои сверстники. Таллинн так быстро меняется. Я хотел, чтобы кто-то мог оглянуться назад на десять лет и подумать: „О, Таллинн был таким десять лет назад, а молодые люди ездили проводить время в такие места“.

В фильме снимались Михкель Кууск („Kalev“), Мария Хелена Сеппик, Карл Бирнбаум и Эдгар Вунш, оператор-постановщик — Маркус Микк, художник-постановщик — Ясмин Кулагина, сценарист и режиссер — Меэль Палиале, продюсеры — Райн Ранну и Тыну Хийлайд.

Меэль Палиале привлек внимание зрителей после выхода на экраны своего первого художественного фильма „Kiik, kirves ja Igavese Armastuse Puu" ("Качели, топор и дерево вечной любви“), сценарий к которому он написал совместно с Урметом Пийлингом. Этот малобюджетный фильм, снятый полностью на частные деньги, был номинирован сразу в шести категориях Эстонской кино- и телепремии, а также был признан фаворитом у зрителей.

Фильм „Pikad paberid“, которые критики назвали „несомненно одним из самых ярких произведений отечественного кино“, „беспрецедентно сильным“, „лучшим эстонским фильмом года“ и „возможно, лучшим отечественным молодежным фильмом всех времен“ выйдет в прокат в кинотеатрах Эстонии 24 января.

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