ФОТО | Эстонская актриса нашла брата в Африке: "Надеюсь, однажды я познакомлю тебя со всеми моими друзьями и семьей“

„Пост с благодарностью моему брату, которому сегодня исполнилось 25 лет!“ — написала Хенесси в Instagram.

По словам Хенесси, молодой человек, о котором идет речь, прошел вместе с ней огонь и воду. „Ты всегда со мной рядом — согреваешь мне лекарство от малярии, заботишься о наших 40 детях, спасаешь жизни — в буквальном смысле. Отдавая всё, что у тебя есть, чтобы помочь другим. Своими работой, мечтами и убеждениями ты вдохновляешь весь свой город и поселок. И самое главное, ты вдохновляешь всех этих прекрасных детей, которые растут под твоей опекой“, — похвалила Хенесси своего друга.

„И забавно, что у меня есть брат — человек, которому приходится проходить через столько всего каждый день, и только три человека в моей жизни встречались с тобой, — пишет актриса. - Я надеюсь однажды познакомить тебя со всеми моими друзьями и семьей“.

Малярия

В прошлом году, находясь в Уганде, Хенесси заболела малярией. „Я думаю, что у меня просто грипп... Я чувствую себя очень спокойно из-за своей простуды“, — написала тогда Хенесси в Instagram. Однако у актрисы диагностировали малярию. „Прошло два года и четыре поездки, прежде чем я заболела. Мне нужно принимать лекарства в течение трех дней, и я снова буду в порядке“, — сказала она.

Благотворительность

В 2022 году Шмидт посетила благотворительную организацию в Уганде и более подробно рассказала о ней в программе „Ringvaade“.

„Я попала туда прежде всего из-за того, что начала помогать мальчику, которому требовалась медицинская помощь — его здоровье ухудшилось из-за загрязненной питьевой воды“, — вспоминает Шмидт. Она добавила, что этот случай вдохновил ее на создание благотворительной организации в Уганде с целью создания устойчивого сообщества.

„Эстонский народ оказал большую поддержку. Поиск грантов и финансирования как раз требует много труда и энергии. Мы действовали шаг за шагом и многое уже сделано. Теперь у нас чистая питьевая вода. Чистую колодезную воду теперь получают более 200 человек“, - сказала актриса.

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