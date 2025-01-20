ФОТО | В Таллинне прошла грандиозная вечеринка по случаю 90-летия легендарного клуба

К началу 1930-х годов Эстонская Республика уже настолько хорошо развивалась, что художественное сообщество смогло объединить свои усилия для создания в 1934 году Таллиннского Дома искусств, где можно было бы организовывать представительные выставки и сдавать в аренду художникам современные помещения для студий. В том же году было принято решение о размещении в здании отдельного клуба художников, который открылся в подвале здания 19 января 1935 года. Новое сообщество получило название "KuKu Klubi“.