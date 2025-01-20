ФОТО | В Таллинне прошла грандиозная вечеринка по случаю 90-летия легендарного клуба

На празднике выступили виолончелистка Сильвия Ильвес и ансамбль Singer Vinger. После полуночи публику развлекали диджеи.
KuKu Klubi
К началу 1930-х годов Эстонская Республика уже настолько хорошо развивалась, что художественное сообщество смогло объединить свои усилия для создания в 1934 году Таллиннского Дома искусств, где можно было бы организовывать представительные выставки и сдавать в аренду художникам современные помещения для студий. В том же году было принято решение о размещении в здании отдельного клуба художников, который открылся в подвале здания 19 января 1935 года. Новое сообщество получило название "KuKu Klubi“.
В последние годы клуб KuKu работает по новому временному адресу: Пярну мнт. 2. В этом году легендарный эстонский клуб отмечает свой 90-летний юбилей. По случаю столь значимой даты в новом помещении клуба до конца 2025 года будет открыта выставка „Подвал Свободы у большой площади“. Посетить выставку можно бесплатно, но только в установленное клубом время.