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23.01.2025, 12:00

В США продали особняк из „Один дома“: за сколько купили дом

 
Маколей Калкин
Маколей Калкин
ФОТО: MARIO ANZUONI | Scanpix

Как пишет издание Bloomberg, оригинальный дом, использованный в фильме „Один дома“, находится в пригороде Чикаго Уиннетка, штат Иллинойс.

Дом становится туристической достопримечательностью во время праздников.

Легендарный особняк из фильма „Один дома“ продан дороже запрашиваемой цены за 5,5 млн долларов

Георгианский колониальный дом по адресу 671 Lincoln Avenue в богатом пригороде Норт-Шор в Виннетке был передан по контракту в течение недели после его листинга в мае. Владельцы Триша и Тим Джонсон запросили 5,2 миллиона долларов, но получили несколько предложений, что повысило цену.

„Хотя для продавцов это конец эпохи, мы знаем, что новые владельцы создадут здесь много прекрасных воспоминаний“, — заявила в пресс-релизе в четверг Дон Маккенна, агент, представляющий продавцов.

В доме площадью 850 квадратных метров есть пять спален, он был отремонтирован в 2018 году. Джонсоны приобрели дом в 2016 году. Покупатели не были названы, и информация о продаже пока не опубликована в записях округа.

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