Зимняя погода зовет в дорогу – основные траты жителей Эстонии в новом году будут связаны с путешествиями

Citadele выяснил у жителей стран Балтии, какие крупные покупки они планируют на ближайшие шесть месяцев. Самым популярным ответом стали путешествия – этот ответ выбрали 27% опрошенных, за ними следуют расходы на ремонт жилья – 19%. „Летом мы провели аналогичное исследование, и тогда доля планирующих путешествия была такой же, но на первом месте был ремонт жилья, который выбрали 28%. Кроме того, вдвое больше людей планировали покупку транспортного средства“, - отметил руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии и член правления банка Эдвард Ребане.

Он добавил, что летом покупку нового транспортного средства планировали 11% респондентов, однако сейчас этот показатель снизился до 6%: „Очевидно, это связано с введением автомобильного налога. По итогам прошлого года видно, что к концу года многие стремились приобрести автомобиль до вступления налогов в силу. Покупку транспортного средства в основном планируют молодые люди, для которых это, вероятно, будет первый автомобиль“. Среди литовцев купить машину намерены 11%, а среди жителей Латвии – 8%.

Интерес к ремонту жилья, по мнению Ребане, также несколько снизился – вероятно, это сезонное явление. „Как правило, ремонт планируют на летний период или перед началом нового зимнего сезона. Тем не менее результаты опроса в Латвии и Литве показывают, что там ремонт жилища остается важной целью на ближайшие полгода: в Латвии ремонт планируют 25%, а в Литве — 23% респондентов“, - добавил он.

Хотя доля желающих путешествовать осталась такой же, как летом, результаты опроса ясно показывают, что путешествия по-прежнему остаются вариантом для финансово более обеспеченных людей. С ростом доходов увеличивается и доля тех, кто планирует путешествия: среди людей с доходом более 2000 евро почти половина – 48% – собираются потратить деньги на путешествия в первой половине этого года.