На радио MAXIMUM стартует вечернее драйв-шоу „Форс мажоры“. Ведущие вас однозначно порадуют!

Похоже, руководитель радиостанции Дмитрий Красильников продолжает привлекать к эфиру звезд первой величины, с которыми он уже работал в прошлом. К команде Радио MAXIMUM присоединяется Елена Аблаева - радиоведущая и популярный блогер Эстонии. У Елены более 17 000 подписчиков в Instagram. Она обладает запредельным чувством юмора и заразительным смехом.

Компанию Елене Аблаевой составит Владимир Полетаев - популярный радиоведущий уже знакомый слушателям Радио MAXIMUM. Благодаря мужской харизме и приятному, запоминающемуся голосу, является безусловным любимцем женской аудитории.

Что же такое вечернее драйв-шоу „Форс мажоры“?

Дмитрий Красильников рассказал, что „Форс мажоры“ - это развлекательное, яркое и динамичное вечернее драйв-шоу, выходящее в эфир по будням с 16:00 до 19:00 часов на Радио MAXIMUM. Само название вызывает ассоциации с неожиданностями, движением и энергией, что отлично подходит для временного промежутка, когда люди возвращаются с работы, хотят отвлечься или подзарядиться позитивом.

„Форс мажоры“ - это интригующее вечернее шоу, которое обещает что-то необычное, яркое и внезапное, с оттенком юмора, легкой иронии и веселого абсурда. „Форс мажоры“ - это игра слов, каламбур серьёзного и несерьёзного. Это шоу о том, как сделать вечер драйвовым и незабываемым, даже если всё пошло „не по плану“.

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