Номер один: SKY Радио установило рекорд популярности среди русскоязычных радиостанций Эстонии

Особенно заметен успех SKY Радио в Таллине и Харьюмаа, где аудитория составляет 49 000 слушателей в неделю. Популярность радиостанции обеспечивается не только качественным музыкальным контентом, но и яркими шоу. Так, утреннее шоу „ЗапуSKY!“ привлекает 51 000 человек еженедельно, занимая первое место среди всех русскоязычных радиошоу.