Топчик
21.01.2025, 08:03

Номер один: SKY Радио установило рекорд популярности среди русскоязычных радиостанций Эстонии

 (9)
SKY Радио установило рекорд популярности среди русскоязычных радиостанций Эстонии!
SKY Радио установило рекорд популярности среди русскоязычных радиостанций Эстонии!
ФОТО: Raadioreklaami OÜ | Erakogu

Согласно последнему исследованию компании Kantar Emor, SKY Радио уверенно заняло первое место среди русскоязычных радиостанций в Эстонии. Еженедельно станцию слушают 82 000 человек, что делает её абсолютным лидером в своей категории.

Особенно заметен успех SKY Радио в Таллине и Харьюмаа, где аудитория составляет 49 000 слушателей в неделю. Популярность радиостанции обеспечивается не только качественным музыкальным контентом, но и яркими шоу. Так, утреннее шоу „ЗапуSKY!“ привлекает 51 000 человек еженедельно, занимая первое место среди всех русскоязычных радиошоу.

Второе место в рейтинге радиостанций заняло Радио 4 с аудиторией в 78 000 слушателей, а замыкает тройку Народное Радио с показателем в 53 000. Остальные участники рейтинга распределились следующим образом:

  • Super Радио – 47 000

  • Юмор FM – 36 000

  • Star FM Plus – 32 000

Исследование охватывало период с 1 июля по 31 декабря 2024 года. Оно подтверждает, что SKY Радио продолжает оставаться главным выбором русскоязычных слушателей Эстонии, благодаря высокому качеству эфира и интересным программам.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии