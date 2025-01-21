Номер один: SKY Радио установило рекорд популярности среди русскоязычных радиостанций Эстонии(9)
Согласно последнему исследованию компании Kantar Emor, SKY Радио уверенно заняло первое место среди русскоязычных радиостанций в Эстонии. Еженедельно станцию слушают 82 000 человек, что делает её абсолютным лидером в своей категории.
Особенно заметен успех SKY Радио в Таллине и Харьюмаа, где аудитория составляет 49 000 слушателей в неделю. Популярность радиостанции обеспечивается не только качественным музыкальным контентом, но и яркими шоу. Так, утреннее шоу „ЗапуSKY!“ привлекает 51 000 человек еженедельно, занимая первое место среди всех русскоязычных радиошоу.
Второе место в рейтинге радиостанций заняло Радио 4 с аудиторией в 78 000 слушателей, а замыкает тройку Народное Радио с показателем в 53 000. Остальные участники рейтинга распределились следующим образом:
Super Радио – 47 000
Юмор FM – 36 000
Star FM Plus – 32 000
Исследование охватывало период с 1 июля по 31 декабря 2024 года. Оно подтверждает, что SKY Радио продолжает оставаться главным выбором русскоязычных слушателей Эстонии, благодаря высокому качеству эфира и интересным программам.