„Первый и самый большой коктейль-бар в Эстонии“ Butterfly Lounge закрывается после 15 лет работы

Открытый в 2010 году Butterfly Lounge с 2019 года принадлежит Ахти Кийли и Марко Куллю вместе с несколькими другими мелкими владельцами, которые на данный момент вышли из числа собственников. Новые владельцы обновили бар незадолго до начала пандемии.

Kokteilibaar OÜ, основанный пять лет назад, в каждом годовом отчете указывает, что затраты на реновацию так и не удалось окупить. Кроме того, на результаты компании существенно повлияли пандемия коронавируса и экономический спад 2023 года.

С начала декабря на Kokteilibaar OÜ числится постоянная налоговая задолженность в размере около 15 000 евро. Оборот компании в 2023 году составил 571 000 евро, а операционный убыток – почти 50 000 евро. В последнем квартале 2024 года в компании работало 12 человек.

На прошедших выходных в Butterfly Lounge прошли последние танцы и были выпиты последние коктейли.

„15 лет эмоций, вечеринок, танцев, коктейлей мирового класса и кулинарного опыта - это первый и самый большой коктейль-бар в Эстонии. Как гласит народная поговорка, каждый конец - это лишь начало нового“, - пишет Butterfly Lounge в социальных сетях.

„Дорогие друзья, гости, диджеи, персонал и все, кто так или иначе пересекался с Butterfly Lounge - спасибо вам всем от всего сердца. Спасибо нашим гостям, которые наполнили жизнь „бабочек“ смехом и бесконечной энергией. Ваши танцы, хорошее настроение и невероятные ночи были сердцем и душой этого места. Спасибо диджеям и артистам, которые привнесли в наш дом свои особые таланты, музыку, личные истории и другие вдохновляющие вещи. Вы сделали наш мир гораздо более красочным. Спасибо нашей замечательной команде, благодаря страсти, преданности и упорному труду которой Butterfly Lounge всегда сиял. Ваш вклад был неоценим, и трудно выбрать лучшую рабочую семью. Спасибо всем партнерам, друзьям и сторонникам, которые сделали это путешествие возможным“, - оставили благодарность владельцы бара.

Коктейль-бар Butterfly Lounge находился по адресу Вана-Виру, 13/ Айа, 4 в Старом городе Таллинна.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить