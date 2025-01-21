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21.01.2025, 17:00

Работа над ошибками. Кого в этом году ждет приглашение на президентский прием 24 февраля и где он будет проходить?

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Серье и Алар Карис на приеме 24 февраля в 2024 году.
Серье и Алар Карис на приеме 24 февраля в 2024 году.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Президент Алар Карис решил организовать прием 24 февраля в этом году вновь в театре „Эстония“. В прошлом году из-за решения президента не приглашать большую часть депутатов Рийгикогу разразился скандал, но в этом году оплошность будет исправлена.

В этот раз при рассылке приглашений депутатам Рийгикогу исходили в первую очередь из их должностей. „Из членов Рийгикогу этом году на прием приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий и председатели парламентских фракций“, - пояснила журналу Kroonika пресс-секретарь канцелярии президента Эпп-Маре Кукемельк.

Приглашения также получать и некоторые депутаты, которые ранее не получали их во время своего нахождения в Рийгикогу. „Каждый член парламента должен иметь возможность посетить прием по случаю Дня независимости хотя бы один раз в течение срока своих полномочий“, - говорит Кукемельк, рассказывая о причинах принятия изменения. Стоит отметить, что следующие выборы в Рийгикогу состоятся в 2027 году.

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