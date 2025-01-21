21.01.2025, 17:00
Работа над ошибками. Кого в этом году ждет приглашение на президентский прием 24 февраля и где он будет проходить?(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Алар Карис решил организовать прием 24 февраля в этом году вновь в театре „Эстония“. В прошлом году из-за решения президента не приглашать большую часть депутатов Рийгикогу разразился скандал, но в этом году оплошность будет исправлена.
В этот раз при рассылке приглашений депутатам Рийгикогу исходили в первую очередь из их должностей. „Из членов Рийгикогу этом году на прием приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий и председатели парламентских фракций“, - пояснила журналу Kroonika пресс-секретарь канцелярии президента Эпп-Маре Кукемельк.
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