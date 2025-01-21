Работа над ошибками. Кого в этом году ждет приглашение на президентский прием 24 февраля и где он будет проходить?

В этот раз при рассылке приглашений депутатам Рийгикогу исходили в первую очередь из их должностей. „Из членов Рийгикогу этом году на прием приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий и председатели парламентских фракций“, - пояснила журналу Kroonika пресс-секретарь канцелярии президента Эпп-Маре Кукемельк.

Приглашения также получать и некоторые депутаты, которые ранее не получали их во время своего нахождения в Рийгикогу. „Каждый член парламента должен иметь возможность посетить прием по случаю Дня независимости хотя бы один раз в течение срока своих полномочий“, - говорит Кукемельк, рассказывая о причинах принятия изменения. Стоит отметить, что следующие выборы в Рийгикогу состоятся в 2027 году.