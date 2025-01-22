ФОТО | „Тысячу раз „да“!“ Победительница эстонской „Битвы экстрасенсов“ объявила о своей помолвке в Мексике

Ясновидящая Мерили Тиммер опубликовала в Instagram фотографию, на которой сообщила о своей помолвке во время отпуска. Вероятно, помолвка стала для девушки полной неожиданностью, поскольку на опубликованном фото она стоит в изумлении. В фокусе снимка — ее рука, украшенная обручальным кольцом из белого золота с драгоценным камнем.

"Даааа! Тысячу раз да! Мы поклялись друг другу в вечной любви!“ — не сдерживала своих радостных эмоций Мерили в подписи к фотографии.

Это особое событие произошло во время отпуска в мексиканской Чичен-Ице, где, помимо Мерили и ее жениха, отдыхали также мать девушки Кирсти Тиммер и ее партнер Микк. О помолвке своей знаменитой дочери Кирсти также написала в социальных сетях.

Раннее Мерили Тиммер не рассказывала о своем таинственном возлюбленном, не приводила его в компанию и держит все подробности личной жизни под строжайшим секретом. Впервые мужчина появился в социальных сетях Тиммер прошлым Рождеством, когда Мерили опубликовала в Instagram их совместную фотографию. К настоящему моменту Тиммер опубликовала еще одну фотографию со своим возлюбленным, в подписи к которой указала дату их помолвки — 20 января 2025 года.

Долгожданная косметическая процедура

17 апреля прошлого года Мерили Тиммер отпраздновала свой 30-й день рождения. По случаю юбилея девушка сделала сама себе особенный подарок. „Я сделала операцию и обрела более красивую улыбку. Это был мой долгосрочный план. Я решила, что сделаю это на свое 30-летие. Я счастлива и довольна результатом“, — сказала Мерили изданию Õhtuleht после коррекции области десен.

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