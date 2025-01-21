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21.01.2025, 18:40

Эстонский дизайн в Белом доме? Моника Хельме, побывавшая на приеме в Мар-а-Лаго, передала Мелании Трамп необычный подарок

 
Моника Хелме
Моника Хелме
ФОТО: Robin Roots

Вчера закончился официальный визит в США члена Рийгикогу Моники Хельме. Чудесным образом ей удалось передать первой леди США Мелании Трамп ожерелье, созданное эстонским дизайнером Каттой Грюнер.

Перед визитом в США Моника Хельме (58) посетила студию дизайнера и художницы Катты Грюнер (47), поскольку хотела найти там подходящее вечернее платье. Когда Кэтлин услышала, что Моника посетит резиденцию Дональда Трампа, она сразу же решила воспользоваться этой возможностью и отправить Мелании Трамп подарок.

„Я подумала, что если появится такая возможность и эстонская делегация туда поедет, нужно и Мелании послать подарок. Что может быть лучше прекрасного украшения из эстонской рябины, истинно эстонской вещи. Хотя Мелания обычно носит бриллиантовые ожерелья, всегда можно предложить что-то другое“, — считает дизайнер.

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