21.01.2025, 18:40
Эстонский дизайн в Белом доме? Моника Хельме, побывавшая на приеме в Мар-а-Лаго, передала Мелании Трамп необычный подарок
ФОТО: Robin Roots
Вчера закончился официальный визит в США члена Рийгикогу Моники Хельме. Чудесным образом ей удалось передать первой леди США Мелании Трамп ожерелье, созданное эстонским дизайнером Каттой Грюнер.
Перед визитом в США Моника Хельме (58) посетила студию дизайнера и художницы Катты Грюнер (47), поскольку хотела найти там подходящее вечернее платье. Когда Кэтлин услышала, что Моника посетит резиденцию Дональда Трампа, она сразу же решила воспользоваться этой возможностью и отправить Мелании Трамп подарок.
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