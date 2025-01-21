Эстонский дизайн в Белом доме? Моника Хельме, побывавшая на приеме в Мар-а-Лаго, передала Мелании Трамп необычный подарок

Перед визитом в США Моника Хельме (58) посетила студию дизайнера и художницы Катты Грюнер (47), поскольку хотела найти там подходящее вечернее платье. Когда Кэтлин услышала, что Моника посетит резиденцию Дональда Трампа, она сразу же решила воспользоваться этой возможностью и отправить Мелании Трамп подарок.

„Я подумала, что если появится такая возможность и эстонская делегация туда поедет, нужно и Мелании послать подарок. Что может быть лучше прекрасного украшения из эстонской рябины, истинно эстонской вещи. Хотя Мелания обычно носит бриллиантовые ожерелья, всегда можно предложить что-то другое“, — считает дизайнер.