ВИДЕО | Так вот зачем ей такая шляпка! Дональд Трамп не смог поцеловать жену из-за ее головного убора

Вчера в Вашингтоне состоялась торжественная церемония вступления в должность президента Дональда Трампа. Во время церемонии между президентом и его женой произошел неловкий инцидент, который стал поводом для многочисленных мемов.

Когда Дональд Трамп вошел в зал и прошел мимо присутствующих, он приостановился около своей жены Мелании Трамп и захотел ее поцеловать в щеку. Однако сделать ему это не удалось из-за шляпки жены. Широкие поля головного убора упирались в лоб Дональда, поэтому президенту США ничего не осталось, как отправить жене воздушный поцелуй. После этого Дональд Трамп проследовал дальше, церемония продолжилась.

"Как восковая кукла“

В социальных сетях этот неловкий поцелуй быстро стал мемом. „Трамп хотел поцеловать свою жену, но шляпа Мелании решила, что не сегодня“, — написал один из пользователей в социальных сетях.

"Мелания не двигалась достаточно, чтобы Дональд мог ее поцеловать“, — пошутил другой по поводу поцелуя. „Теперь мы знаем, почему Мелания надела эту шляпу — это была оборонительная тактика“, — пошутил третий. „Это называется модой. И она на первом месте“, — отметил еще один пользователь Twitter.

Позднее Дональд Трамп все же поцеловал свою жену. И шляпка на этот раз не помешала.

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