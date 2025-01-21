Полиция вновь арестовала рэпера Beebilõust. Он угрожал жене и сотрудникам кафе предметом, похожим на оружие

„Вчера около 19:20 в полицию поступило сообщение о том, что в кафе на улице Тоомпуйестее находится пьяный мужчина, который угрожает своей жене и другим сотрудникам кафе предметом, похожим на оружие. По предварительной информации, конфликт начался из-за ссоры между супругами“, — сказала представитель Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.

У рэпера и его подруги Нинель Луук в прошлом неоднократно были проблемы с законом. Впервые об их отношениях СМИ сообщили весной 2023 года. Тогда общественность была удивлена большой разницей в возрасте между партнерами — рэпер на 16 лет старше своей девушки.