21.01.2025, 13:31
Полиция вновь арестовала рэпера Beebilõust. Он угрожал жене и сотрудникам кафе предметом, похожим на оружие(2)
ФОТО: Kristjan Lepp, Kroonika
Скандальный рэпер Андрус Элбинг (43), выступающий под всевдонимом Beebilõust, вчера вечером был арестован полицией после того, как в общественном месте угрожал людям предметом, похожим на оружие.
„Вчера около 19:20 в полицию поступило сообщение о том, что в кафе на улице Тоомпуйестее находится пьяный мужчина, который угрожает своей жене и другим сотрудникам кафе предметом, похожим на оружие. По предварительной информации, конфликт начался из-за ссоры между супругами“, — сказала представитель Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.
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