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21.01.2025, 13:31

Полиция вновь арестовала рэпера Beebilõust. Он угрожал жене и сотрудникам кафе предметом, похожим на оружие

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Рэпера Beebilõust
Рэпера Beebilõust
ФОТО: Kristjan Lepp, Kroonika

Скандальный рэпер Андрус Элбинг (43), выступающий под всевдонимом Beebilõust, вчера вечером был арестован полицией после того, как в общественном месте угрожал людям предметом, похожим на оружие.

„Вчера около 19:20 в полицию поступило сообщение о том, что в кафе на улице Тоомпуйестее находится пьяный мужчина, который угрожает своей жене и другим сотрудникам кафе предметом, похожим на оружие. По предварительной информации, конфликт начался из-за ссоры между супругами“, — сказала представитель Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.

У рэпера и его подруги Нинель Луук в прошлом неоднократно были проблемы с законом. Впервые об их отношениях СМИ сообщили весной 2023 года. Тогда общественность была удивлена большой разницей в возрасте между партнерами — рэпер на 16 лет старше своей девушки.

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