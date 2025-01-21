Скончалась педагог Ласнамяэской русской гимназии Антонина Валла

„Это тяжелая утрата для всей нашей школьной семьи. Не хочется верить, что такого веселого, красивого, творческого и жизнерадостного человека нет с нами“, - пишет школьная газета.

Антонина Валла начала работу в Ласнамяэской русской гимназии в 1994 году и за эти годы внесла огромный вклад в ее развитие. Она разработала и вела спецкурсы „История русской культуры“, „Риторика“, а также организовала театральную студию „Образ“, участники которой не раз становились победителями различных театральных конкурсов. Спектакли студии всегда были знаковыми событиями в школе. В ее проекте „Нет магии сильнее, чем магия слова“, который длился 10 лет, принимали участие не только школы Таллинна, но и других городов Эстонии. Ежегодные конкурсы в рамках этого проекта всегда получали высочайшую оценку.

„Антонина Ивановна была не только замечательным учителем и классным руководителем, но и великолепным организатором, яркие и незабываемые мероприятия которого всегда вызывали море положительных эмоций. Антонина Ивановна любила детей, и они отвечали ей взаимностью. Она долгие годы работала с ученическим представительством, учила ребят думать и размышлять, быть добрыми по отношению к окружающему миру, умела найти в каждом из них изюминку“, - вспоминает школа педагога.

„Антонины Ивановны больше нет с нами, но светлая и добрая память об этой яркой личности навсегда останется в наших сердцах. Любим, помним, скорбим... Выражаем искренние соболезнования членам семьи и разделяем с ними тяжелую утрату“, - выражает школа соболезнования.

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