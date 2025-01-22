ФОТО | Забудьте про Меланию! На инаугурации в центре внимания оказалась вторая леди США Уша Вэнс(15)
После инаугурации Дональда Трампа он пошутил, что предпочел бы видеть своим вице-президентом Ушу Вэнс, жену нового вице-президента Джей Ди Вэнса. „Она единственная, кто умнее, чем Джей Ди“, – сказал Трамп. Но кто же эта улыбчивая женщина в розовом, ставшая звездой инаугурации, затмив даже Меланию и Иванку Трамп?
Уша Бала Чилукури родилась и выросла в Сан-Диего в семье индийских иммигрантов-индуистов. Оба родителя — педагоги: отец — инженер и преподаватель в Университете штата Сан-Диего, мать — декан Школы биологических наук Калифорнийского университета в Сан-Диего. По данным Reuters, ее младшая сестра — инженер-механик в компании по производству полупроводников в Сан-Диего, а тетя — медицинский работник в городе Ченнаи в Индии.
Для многих Уша Вэнс — воплощение американской мечты, трудолюбивая женщина, поднявшаяся на вершину общественной жизни. У нее хорошее образование: бакалавр искусств и доктор права (Йельский университет) и магистр философии (колледж Клэр, Кембридж). До того, как она присоединилась к избирательной кампании мужа, Уша работала корпоративным юристом в компании Munger, Tolles & Olson. Она оставила работу, когда Дж. Д. Вэнс стал кандидатом на пост вице-президента. Хотя титул второй леди — это скорее церемониальная роль, вероятнее всего, Уша Вэнс продолжит поддерживать мужа в его новой роли.
Уша познакомилась с будущим супругом в 2010 году, когда они оба учились на юридическом факультете Йельского университета, где она была одной из лучших учениц. „Она казалась какой-то генетической аномалией, сочетанием всех положительных качеств, которыми должен обладать человек: умная, трудолюбивая, высокая и красивая“, — говорит о ней Дж. Д. Вэнс в своей автобиографической книге „Деревенская элегия“.
В 2014 году Уша и Дж. Д. Вэнс поженились, проведя межконфессиональную церемонию. Уша — практикующая индуистка, ее муж — христианин, который был воспитан в евангелистской вере, но обратился в католицизм в 2019 году. У пары трое детей: сыновья Эван Блейн (7) и Вивек (4) и дочь Мирабель Роуз (3). Уша вегетарианка, а на Республиканском национальном съезде в 2024 году она рассказала, что муж „адаптировался к ее вегетарианской диете и научился готовить еду у ее матери — индийскую еду“.
Согласно доступной информации, в 2014 году Уша голосовала на демократических праймериз, в 2017 году была зарегистрирована как независимый избиратель, а в 2022 году приняла участие в республиканских праймериз, где участвовал ее муж.
Вступив в должность, семья Дж. Д. Вэнса, по традиции, переедет из своего дома в Цинциннати в „Обсерваторию номер один“ (Number One Observatory Circle) — официальную резиденцию вице-президентов США на территории военно-морской базы США в Вашингтоне в нескольких милях от Белого дома.
История успеха Уши Вэнс стала предметом огромной гордости в Индии. Родственники в штате Андхра-Прадеш выразили восхищение ее достижениями. Профессор физики Чилукури Сантхамма отметил, что не каждому удается достичь вершины в чужой стране: „Это необыкновенный подвиг, на который способен лишь один из миллиона“.