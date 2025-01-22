ФОТО | Забудьте про Меланию! На инаугурации в центре внимания оказалась вторая леди США Уша Вэнс

Уша Бала Чилукури родилась и выросла в Сан-Диего в семье индийских иммигрантов-индуистов. Оба родителя — педагоги: отец — инженер и преподаватель в Университете штата Сан-Диего, мать — декан Школы биологических наук Калифорнийского университета в Сан-Диего. По данным Reuters, ее младшая сестра — инженер-механик в компании по производству полупроводников в Сан-Диего, а тетя — медицинский работник в городе Ченнаи в Индии.

Для многих Уша Вэнс — воплощение американской мечты, трудолюбивая женщина, поднявшаяся на вершину общественной жизни. У нее хорошее образование: бакалавр искусств и доктор права (Йельский университет) и магистр философии (колледж Клэр, Кембридж). До того, как она присоединилась к избирательной кампании мужа, Уша работала корпоративным юристом в компании Munger, Tolles & Olson. Она оставила работу, когда Дж. Д. Вэнс стал кандидатом на пост вице-президента. Хотя титул второй леди — это скорее церемониальная роль, вероятнее всего, Уша Вэнс продолжит поддерживать мужа в его новой роли.

Уша познакомилась с будущим супругом в 2010 году, когда они оба учились на юридическом факультете Йельского университета, где она была одной из лучших учениц. „Она казалась какой-то генетической аномалией, сочетанием всех положительных качеств, которыми должен обладать человек: умная, трудолюбивая, высокая и красивая“, — говорит о ней Дж. Д. Вэнс в своей автобиографической книге „Деревенская элегия“.

В 2014 году Уша и Дж. Д. Вэнс поженились, проведя межконфессиональную церемонию. Уша — практикующая индуистка, ее муж — христианин, который был воспитан в евангелистской вере, но обратился в католицизм в 2019 году. У пары трое детей: сыновья Эван Блейн (7) и Вивек (4) и дочь Мирабель Роуз (3). Уша вегетарианка, а на Республиканском национальном съезде в 2024 году она рассказала, что муж „адаптировался к ее вегетарианской диете и научился готовить еду у ее матери — индийскую еду“.