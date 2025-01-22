Порновидео от Tommy Cash и горячая Алика: кто лидирует в голосовании за лучший музыкальный клип года на EMA 2025?

Первый раунд голосования, в котором участвуют 20 музыкальных видеоклипов, завершится 22 января в 23:59. Пока что у всех представленных клипов есть шанс на победу, но уже сформировалась первая десятка лидеров. Будет ли победитель года среди тех, кто сейчас занимает верхние позиции, или кто-то новый вырвется вперёд в последние дни голосования, покажет время.

Топ-10 на 20 января (без определённого порядка):

- Alika feat. villemdrillem

- Arop

- Riste

- NÖEP feat. RIIVA

- Lill Till

- 5MIINUST

- Tommy Cash „UNTZ UNTZ“

- nublu feat. maria kallastu

- Bedwetters

- Ott Lepland

Соревнование проходит в три этапа. С 23 января в конкурсе останутся 10 клипов с наибольшим количеством голосов, а 29 января определится топ-3, за который можно будет голосовать до 30 января. Голоса между этапами не обнуляются — в финальный счёт войдут все ранее собранные голоса.

Победители EMA 2025 года станут известны 30 января на грандиозной церемонии в Unibet Arena. Как обычно, Союз производителей фонограмм Эстонии отметит лучших исполнителей, авторов и продюсеров страны.

На музыкальном вечере выступят:

5MIINUST x Puuluup, nublu и maria kallastu, Mari Jürjens, Vaiko Eplik & Eliit, Florian Wahl, villemdrillem и JT Conception, Karl Killing и reket.

Также состоится специальное шоу, посвящённое вкладу Свена Лёхмуса в эстонскую музыку, в котором примут участие Vanilla Ninja, Стефан, Лаура, Геттер Яани, Грете Паия, Mr. Happyman, Анет Вайкмаа, Лаури Лийв и Коит Тооме.

Гостям вечера также представят уникальный номер ведущие шоу — Анне Вески и Bedwetters.

Билеты на гала-концерт можно приобрести на Piletitasku.

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