Женщины в TikTok варят крем из говяжьего жира и восхищаются его свойствами. Врачи же недовольны трендом и предупреждают, что он опасен
Говяжий жир обычно используют в кулинарии, однако молодые люди в развитых странах предпочитают мазать его на лицо. Все дело в новом TikTok-тренде: теперь инфлюэнсеры варят крем у себя дома. „Холод“ рассказывает, как домашнее уходовое средство завоевало сердца и действительно ли оно полезно для кожи.
„Люди со всего мира брали жир из животных, а не миндаля. И смешивали его с местными травами, чтобы сделать лекарства, — еще летом 2024 года говорила журналистам Майло Мелдрам, 25-летняя предпринимательница из Новой Зеландии, которая продает кремы собственного приготовления и пишет об этом в Instagram. — Эта практика древняя как мир, и я очень рада популяризировать ее“.
За последние полгода все больше молодых людей по всему миру открывают для себя свойства говяжьего жира, и Мелдрам не успевает готовить крем — новые партии сразу же раскупают. За декабрь 2024 года она выручила на этом 30 тысяч долларов. А в январе наняла новых сотрудников и начала поставлять товар в Австралию.
Говяжий жир обрел популярность благодаря полезным свойствам, которые ему приписывают. По мнению сторонников нового тренда, такие кремы содержат антиоксиданты, незаменимые жирные кислоты, а также витамины А, D, E и К. Говяжий жир якобы схож с естественными липидами человеческой кожи, а потому увлажняет, создает защитный барьер и может предотвратить кожные заболевания.
Варила 24 часа
Технология приготовления крема непроста: его готовят несколько дней. Подойдет не всякий жир, а только тот, что покрывает внутренние органы коровы — желательно почки. Тесс Фукетт, 20-летняя пользовательница TikTok из Миннесоты, опубликовала свой рецепт — ее видео набрали по несколько миллионов просмотров.
Фукетт купила в мясной лавке два килограмма нутряного жира. Положила его в мультиварку, сильно посолила, залила литром воды и варила на медленном огне 24 часа. „Мой муж такой милашка, что терпит запахи, доносящиеся из кухни“, — писала она под видео. Когда жир растаял, Фукетт пропустила получившуюся золотистую жидкость через сито, чтобы отделить примеси, и оставила в холодильнике на ночь.
Традиционная семья
Тренд на кремы из говяжьего жира задала 23-летняя Нара Смит — модель и „традиционная жена“. Видео, где она в вечерних платьях готовит сложные блюда, набирают десятки миллионов просмотров.
„Традиционные жены“, или tradwife (сокращение от traditional wife) — еще один тренд в социальных сетях. Женщины, которые придерживаются консервативного подхода к отношениям, подражают американским домохозяйкам 1950-х годов и снимают об этом тиктоки и рилсы. На видео они с укладкой, макияжем и в красивых нарядах готовят, убираются, заботятся о детях и муже.
В мае 2024 года Смит выложила тикток, на котором ее муж, 26-летний актер и модель Лаки Блю Смит, делает крем своими руками. „Этим утром у моего мужа закончился увлажняющий крем, который он обычно использовал и который не настолько ему нравился, чтобы купить снова. Поэтому он решил сделать его самостоятельно“, — говорила приятным голосом за кадром Нара. Смит не торопясь помешивал деревянной ложкой тающий жир и пчелиный воск. В готовую жидкость он добавил масло жожоба, сквален (ненасыщенный углеводород), глицерин, гиалуроновую кислоту и несколько капель витамина E, а затем аккуратно переложил массу в стеклянную баночку. Тем же вечером пара опробовала крем. Видео посмотрело 29,9 миллиона человек.
Идею подхватили и другие инфлюэнсеры — в TikTok видео по хештегу #beeftallow (говяжий жир) набрали почти 700 миллионов просмотров. Однако не все готовят крем для себя: предприимчивые люди нашли как заработать на его популярности.
„Легкий аромат лаванды“
46-летняя Мэри Хеффернан из Калифорнии уже 10 лет продает говядину премиум-класса с собственного ранчо Five Marys — на ее Instagram подписано почти 350 тысяч человек. Раньше она выбрасывала говяжий жир — и только в январе 2024 года поняла, что на нем можно заработать больше, чем на других частях животного.
„Спасибо TikTok и другим социальным сетям за то, что сделали жир модным, — говорила Хеффернан журналистам The New York Times. — Когда мы разместили его на нашем сайте, за ночь выручили 42 тысячи долларов. Распродали все“.
Теперь Хеффернан торгует и кремом из жира. Баночку воздушного и неплотного крема в 30 миллилитров можно купить за 16 долларов. В описании сказано, что говяжий жир — „чудо-средство против старения“. Он якобы стимулирует выработку коллагена и ускоряет обновление клеток кожи, при этом „отлично подходит“ и подросткам. Те, кто пробовали наносить такие кремы на кожу, жаловались на неприятный запах и высокую жирность — однако Хеффернан заявляет, что ее средство обладает лишь „легким ароматом лаванды“, а по текстуре напоминает шелк.
По словам Хеффернан, прибыль от крема настолько велика, что ее муж Брайан шутит, что им больше нет смысла продавать говядину. Согласно ценам на сайте ранчо, средняя баночка крема в пересчете на граммы почти в три раза дороже, чем филе миньон среднего размера, которое используют для приготовления деликатесных блюд.
Противоположный эффект
А вот дерматологи новому тренду не рады. Эксперты отмечают, что в кремах для лица должно быть больше линолевой кислоты, чем олеиновой. В говяжьем жире же, напротив, более 40% олеиновой кислоты, в то время как линолевой — всего 3%.
Из-за избытка олеиновой кислоты такой крем может разрушить кожный барьер, что приводит к сухости, раздражению и снижению защиты от вредных веществ из окружающей среды. Среди других проблем — закупорка пор и появление прыщей.
Дейзи Джонс, журналистка британского издания Vogue, провела эксперимент и использовала трендовый крем в течение недели. „На пятый день у меня начались высыпания на щеках, подбородке и висках, — рассказала Джонс. — Моя кожа, которая была в целом чистой, разве что с небольшими рубцами от прыщей, теперь снова стала покрываться угрями“.
Джонс, однако, решила „не сдаваться“ и продолжила эксперимент. На следующий день состояние кожи еще ухудшилось. „У меня развились комедоны, которых не было с 20 лет, и мои щеки фактически начали воспаляться, — говорила Джонс. — Когда я пыталась обработать один прыщ, за ним появлялся новый — как в той кошмарной игре, где нужно ударять молотком по кроту“. Когда эксперимент закончился, Джонс „с облегчением“ выбросила крем в мусорное ведро.
Некоторые пользователи утверждают, что говяжий жир хорошо увлажняет кожу при экземе. Это может быть правдой, но есть нюанс: „Он может обеспечить некоторое увлажнение кожи. Возможно, даже восстановит ее, если у вас немного нарушен защитный слой. Но если он у вас нарушен, я бы скорее опасалась попадания на кожу чужеродных бактерий“, — объясняет дерматолог-терапевт Джоанна Флеминг.
Такие кремы готовятся не в стерильной среде, что повышает риск инфекций. Вдобавок говяжий жир, в отличие от привычной косметики, не рассчитан на длительное хранение.
Кроме того, состав кремов отличается от того, что говорят сторонники их использования. В жире содержатся только жирные кислоты, витамины D и Е, а вот витамина A в нем нет. Витамина К в жире тоже недостаточно — он содержится, но в количестве 0,02 миллиграмма, что в 200 раз меньше, чем, например, в авокадо.
„Липиды говяжьего жира имеют очень мало общего с липидами человеческой кожи, — говорит дерматолог Тиина Медер. — Просто нет смысла наносить на кожу говяжий жир, когда есть столько альтернатив“.