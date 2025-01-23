Женщины в TikTok варят крем из говяжьего жира и восхищаются его свойствами. Врачи же недовольны трендом и предупреждают, что он опасен

„Люди со всего мира брали жир из животных, а не миндаля. И смешивали его с местными травами, чтобы сделать лекарства, — еще летом 2024 года говорила журналистам Майло Мелдрам, 25-летняя предпринимательница из Новой Зеландии, которая продает кремы собственного приготовления и пишет об этом в Instagram. — Эта практика древняя как мир, и я очень рада популяризировать ее“.

За последние полгода все больше молодых людей по всему миру открывают для себя свойства говяжьего жира, и Мелдрам не успевает готовить крем — новые партии сразу же раскупают. За декабрь 2024 года она выручила на этом 30 тысяч долларов. А в январе наняла новых сотрудников и начала поставлять товар в Австралию.

Говяжий жир обрел популярность благодаря полезным свойствам, которые ему приписывают. По мнению сторонников нового тренда, такие кремы содержат антиоксиданты, незаменимые жирные кислоты, а также витамины А, D, E и К. Говяжий жир якобы схож с естественными липидами человеческой кожи, а потому увлажняет, создает защитный барьер и может предотвратить кожные заболевания.

Варила 24 часа

Технология приготовления крема непроста: его готовят несколько дней. Подойдет не всякий жир, а только тот, что покрывает внутренние органы коровы — желательно почки. Тесс Фукетт, 20-летняя пользовательница TikTok из Миннесоты, опубликовала свой рецепт — ее видео набрали по несколько миллионов просмотров.

Фукетт купила в мясной лавке два килограмма нутряного жира. Положила его в мультиварку, сильно посолила, залила литром воды и варила на медленном огне 24 часа. „Мой муж такой милашка, что терпит запахи, доносящиеся из кухни“, — писала она под видео. Когда жир растаял, Фукетт пропустила получившуюся золотистую жидкость через сито, чтобы отделить примеси, и оставила в холодильнике на ночь.

Традиционная семья

Тренд на кремы из говяжьего жира задала 23-летняя Нара Смит — модель и „традиционная жена“. Видео, где она в вечерних платьях готовит сложные блюда, набирают десятки миллионов просмотров.