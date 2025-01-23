Автор скандального репортажа о переходе на эстонский в школах рассказала о болезни: „Мне было так больно, что я больше не могла стоять на ногах“

Много лет назад Юккум тяжело переболела коклюшем, и ее описание хода болезни совсем не соотвествует распространенному мнению, что это легкое детское заболевание.

Она рассказала программе, что в детстве она прошла вакцинацию от коклюша, а вот во взрослом возрасте - нет. Болезнь пришла в довольно теплое время, когда Юккум готовилась к очередному марафонскому забегу несколько лет назад.