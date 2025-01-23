23.01.2025, 17:00
Автор скандального репортажа о переходе на эстонский в школах рассказала о болезни: „Мне было так больно, что я больше не могла стоять на ногах“(10)
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Теле- и радиоведущая Керту Юккум, которая осенью оскандалилась из-за своего репортажа о переходе на эстонский язык обучения, в передаче „Ringvaade“ вспомнила о том, как тяжело перенесла болезнь, которую многие считают „детской“.
Много лет назад Юккум тяжело переболела коклюшем, и ее описание хода болезни совсем не соотвествует распространенному мнению, что это легкое детское заболевание.
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