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23.01.2025, 17:00

Автор скандального репортажа о переходе на эстонский в школах рассказала о болезни: „Мне было так больно, что я больше не могла стоять на ногах“

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Ведущая Керту Юккум - автор скандального сюжета о переходе на эстонский язык обучения, который вышел на Kanal 2 в сентябре 2024 года.
Ведущая Керту Юккум - автор скандального сюжета о переходе на эстонский язык обучения, который вышел на Kanal 2 в сентябре 2024 года.
ФОТО: Stanislav Moshkov

Теле- и радиоведущая Керту Юккум, которая осенью оскандалилась из-за своего репортажа о переходе на эстонский язык обучения, в передаче „Ringvaade“ вспомнила о том, как тяжело перенесла болезнь, которую многие считают „детской“.

Много лет назад Юккум тяжело переболела коклюшем, и ее описание хода болезни совсем не соотвествует распространенному мнению, что это легкое детское заболевание.

Она рассказала программе, что в детстве она прошла вакцинацию от коклюша, а вот во взрослом возрасте - нет. Болезнь пришла в довольно теплое время, когда Юккум готовилась к очередному марафонскому забегу несколько лет назад.

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