От Токио до Бангкока: ТОП-10 азиатских ресторанов Таллинна для истинных гурманов

В подборке от GLOSS.ee собраны заведения, которые выходят за рамки повседневного ужина. Здесь вам предложат отправиться в кулинарное путешествие по вкусам Японии, Таиланда, Китая, Индии и других уголков Азии.

Shang Shi

Ресторан Shang Shi, специализирующийся на кантонской кухне, предлагает окунуться в изысканную атмосферу китайских гастрономических традиций с современным подходом. Руководит кухней шеф-повар Чи Хуи Тонг, ранее работавший в легендарном Hakkasan, где он завоевал первый мишленовский звёздный статус для ресторана.

Его вдохновение — рецепты бабушки, которые он переработал в новые, изысканные формы, сохраняя при этом их подлинный вкус. Shang Shi — это место, где прошлое встречается с настоящим, создавая уникальный опыт для ценителей китайской культуры.

Chedi

В сердце Таллинна находится Chedi, представитель современной азиатской кухни, созданный при участии знаменитого лондонского ресторатора Алана Яу, известного проектами Hakkasan и Yauatcha. Шеф-повар Кок Манг Ли из Малайзии переносит аутентичные восточные вкусы прямо в Эстонию, придерживаясь высочайших стандартов качества. Интерьер с тёмными тонами и уникальным подходом к азиатским традициям создаёт атмосферу, которую сложно забыть. В 2011 году Chedi был признан лучшим рестораном Таллинна по версии 50 Best Restaurants.

Jenk BBQ

В квартале Ротерманни недавно открылся ресторан Jenk BBQ, посвящённый корейскому барбекю и созданный известным шеф-поваром Ормом Оя.

Гости сами жарят мясо на встроенных гриль-плитах прямо за столом, наслаждаясь такими блюдами, как маринованная говядина, свиные ребрышки и морепродукты. Гарниры включают кимчи, маринованные овощи и соусы, а стильный интерьер сочетает современность с элементами корейской культуры. Ещё до открытия Jenk стал гастрономической сенсацией: на сайте уже было зарегистрировано более 1000 бронирований, а очередь желающих посетить новое заведение продолжает расти.

KUUMA Grill & Hot Pot