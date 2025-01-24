От Токио до Бангкока: ТОП-10 азиатских ресторанов Таллинна для истинных гурманов
В подборке от GLOSS.ee собраны заведения, которые выходят за рамки повседневного ужина. Здесь вам предложат отправиться в кулинарное путешествие по вкусам Японии, Таиланда, Китая, Индии и других уголков Азии.
Shang Shi
Ресторан Shang Shi, специализирующийся на кантонской кухне, предлагает окунуться в изысканную атмосферу китайских гастрономических традиций с современным подходом. Руководит кухней шеф-повар Чи Хуи Тонг, ранее работавший в легендарном Hakkasan, где он завоевал первый мишленовский звёздный статус для ресторана.
Его вдохновение — рецепты бабушки, которые он переработал в новые, изысканные формы, сохраняя при этом их подлинный вкус. Shang Shi — это место, где прошлое встречается с настоящим, создавая уникальный опыт для ценителей китайской культуры.
Chedi
В сердце Таллинна находится Chedi, представитель современной азиатской кухни, созданный при участии знаменитого лондонского ресторатора Алана Яу, известного проектами Hakkasan и Yauatcha. Шеф-повар Кок Манг Ли из Малайзии переносит аутентичные восточные вкусы прямо в Эстонию, придерживаясь высочайших стандартов качества. Интерьер с тёмными тонами и уникальным подходом к азиатским традициям создаёт атмосферу, которую сложно забыть. В 2011 году Chedi был признан лучшим рестораном Таллинна по версии 50 Best Restaurants.
Jenk BBQ
В квартале Ротерманни недавно открылся ресторан Jenk BBQ, посвящённый корейскому барбекю и созданный известным шеф-поваром Ормом Оя.
Гости сами жарят мясо на встроенных гриль-плитах прямо за столом, наслаждаясь такими блюдами, как маринованная говядина, свиные ребрышки и морепродукты. Гарниры включают кимчи, маринованные овощи и соусы, а стильный интерьер сочетает современность с элементами корейской культуры. Ещё до открытия Jenk стал гастрономической сенсацией: на сайте уже было зарегистрировано более 1000 бронирований, а очередь желающих посетить новое заведение продолжает расти.
KUUMA Grill & Hot Pot
Новый ресторан в центре Таллинна приглашает гостей в путешествие по азиатской кухне, где они могут не только попробовать, но и сами готовить любимые блюда. На двух этажах KUUMA предлагается уникальный опыт: на первом этаже — самостоятельное приготовление блюд на гриле, а на нижнем — погружение в японскую традицию сябу-сябу, где вы готовите еду в азиатском бульоне прямо за столом. Каждый гость может выбрать свежие ингредиенты и готовить их по своему вкусу, наслаждаясь полным процессом.
Особой достопримечательностью KUUMA является теппанъяки-стол на 10 персон, где талантливые шефы Chef Hu и Chef Ding демонстрируют искусство японской кухни, готовя блюда с точностью и виртуозностью прямо перед гостями.
NOK NOK
В самом сердце Старого города Таллинна ресторан NOK NOK предлагает аутентичные тайские блюда, созданные под руководством шеф-повара Хампан Пукдангпана. С тридцатилетним опытом работы в Таиланде, на Мальдивах, Сейшельских островах и других уголках мира, Хампан перенёс секреты тайской кухни прямо в Эстонию. В интерьере ресторана сочетаются восточные и скандинавские элементы, создавая уютную атмосферу для наслаждения традиционными тайскими вкусами.