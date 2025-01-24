Рэйф Файнс посетил спектакль „Исцеление“ с Ауг и Хаматовой. После спектакля был благотворительный аукцион, где продали билет за £35 000

Спектакль привлек внимание многих известных гостей, среди которых оказался и всемирно известный актер Рэйф Файнс. После показа состоялся благотворительный аукцион, на котором был продан билет на премьеру нового фильма Файнса, запланированного на 2025 год. Сумма продажи составила £35 000. Всего на аукционе удалось собрать полмиллиона фунтов стерлингов.