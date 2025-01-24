Харизматичный белорус снова в Эстонии! Слава Комиссаренко едет в Таллинн с новым стендап-концертом

Комиссаренко — один из самых ярких и популярных современных стендап-комиков. Его искромётный юмор, основанный на наблюдениях за повседневной жизнью, способен рассмешить любого. Выступления Славы на YouTube собирают миллионы просмотров, но, как признаются его поклонники, ни одна запись не передаёт той атмосферы, которую дарят живые шоу.

Новая программа обещает быть ещё более смешной, острой и актуальной. Слава не боится шутить о том, что близко каждому, и делает это с уникальной лёгкостью и теплотой. В этот вечер зрителей ждёт порция искреннего смеха, наблюдательного юмора и живых историй, которые остаются в памяти надолго.