Харизматичный белорус снова в Эстонии! Слава Комиссаренко едет в Таллинн с новым стендап-концертом(5)
Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, чьи выступления покорили сердца миллионов зрителей, возвращается в Таллинн! Уже 17 апреля 2025 года он выступит в Alexela Kontserdimaja с совершенно новой программой.
Комиссаренко — один из самых ярких и популярных современных стендап-комиков. Его искромётный юмор, основанный на наблюдениях за повседневной жизнью, способен рассмешить любого. Выступления Славы на YouTube собирают миллионы просмотров, но, как признаются его поклонники, ни одна запись не передаёт той атмосферы, которую дарят живые шоу.
Новая программа обещает быть ещё более смешной, острой и актуальной. Слава не боится шутить о том, что близко каждому, и делает это с уникальной лёгкостью и теплотой. В этот вечер зрителей ждёт порция искреннего смеха, наблюдательного юмора и живых историй, которые остаются в памяти надолго.
Если вы хотите провести незабываемый вечер, наполненный хорошим настроением и позитивными эмоциями, не упустите шанс увидеть выступление Славы Комиссаренко в Таллинне.
Когда: 17 апреля 2025 года, 19:00
Где: Alexela Kontserdimaja
Билеты уже в продаже!