От Израиля на „Евровидение“ поедет одна из выживших при атаке ХАМАС

На этой неделе 24-летняя исполнительница выиграла конкурс талантов „Восходящая звезда“, что дало ей право представлять свою страну на „Евровидении 2025“ в швейцарском городе Базель в мае этого года.

Как отмечает France-Presse, в ходе отбора в Израиле Рафаэль исполнила в форме баллады песню шведской группы ABBA Dancing Queen. Она посвятила номер, как она сказала, „всем ангелам“, убитым на фестивале.

„Я не могу выразить, насколько я взволнована и готова! Спасибо вам за то, что оказали мне эту огромную честь и доверили представлять мою страну на грандиозной сцене „Евровидения“ в Швейцарии“, – заявила она.

Юваль Рафаэль из Раананы начала профессиональную карьеру певицы только в прошлом году. В детстве она слушала классические рок-группы, такие как Led Zeppelin и Scorpions, а также таких культовых певиц, как Бейонсе и Селин Дион, пишет rus.err.ee.

С какой песней Рафаэль поедет в Базель, станет известно в ближайшие недели.

При нападении боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, на юг Израиля осенью 2023 года были убиты 1200 человек, ещё более 250 – оказались в заложниках. На фестивале Nova жертвами радикальных исламистов стали более 370 человек, 44 – взяты в заложники.

Юваль Рафаэль в своих показаниях Совету ООН по правам человека в апреле 2024 года отмечала, что, когда начался ракетный обстрел, который предшествовал атаке боевиков, она вместе с группой других посетителей фестиваля укрылась в небольшом бомбоубежище. Вскоре нападавшие открыли огонь и там. „Когда тела убитых падали на нас, я поняла, что прятаться под ними – это единственный способ пережить этот кошмар“, – рассказывала Рафаэль.

Песенный конкурс „Евровидение“ пройдет в 2025 году в швейцарском Базеле. Первый полуфинал назначен на 13 мая, второй – на 15 мая, а финал состоится 17 мая. По состоянию на 22 января, в конкурсе собирались участвовать 37 стран (Молдавия в 2025 году отказалась от участия в „Евровидении“).