ФОТО | Президент Алар Карис посетил редакцию Delfi, чтобы поздравить новостной портал с днем рождения(9)
Сегодня президент Эстонской Республики Алар Карис поздравил новостной портал Delfi с 25-летием и преподнес медиа-дому в подарок мед и чили из Кадриорга.
„Это как для более пикантных, так и для более мягких историй. В неспокойные времена люди ищут проверенную информацию, и это хорошая возможность для прессы“, - сказал президент Карис.
Новостному порталу Delfi, основанному в Эстонии в 1999 году, 22 ноября прошлого года исполнилось 25 лет. Сегодня компания и ее партнеры празднуют большое событие.
По этому случаю президент Карис посетил помещение медиа-дома и ознакомился с работой журналистов. Журналисты побеседовали с ним о модерировании комментариев, задачах журналистики, читабельности статей и многом другом.
В ходе своего визита президент Эстонии также поговорил с журналистом RusDelfi Романом Старопоповым, который с начала полномасштабного вторжения провел в Украине в общей сложности около 250 дней. „Мы встречались“, — сказал президент Карис, пожимая руку Роману. Главный редактор Delfi Урмо Соонвальд, Старапопов и Карис говорили об Украине и влияние репортажей из Украины на эстонское общество.
Помимо прочего, Алар Карис дал пространное интервью изданию Maaleht.