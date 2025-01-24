ФОТО | Президент Алар Карис посетил редакцию Delfi, чтобы поздравить новостной портал с днем рождения

23 ноября 1999 года был открыт эстонский Delfi, родившийся при объединении крупнейших порталов Эстонии и Латвии online.ee и navigators.lv.

Неделей позже был открыт Delfi в Латвии.

3 февраля 2000 года был открыт портал Delfi в Литве.

17 марта 2000 года был открыт русский Delfi в Латвии.

15 мая 2000 года был открыт русский Delfi в Эстонии, известный сегодня как Rus Delfi.

5 ноября 2007 года открылся русский Delfi в Литве.

Delfi – это гораздо больше, чем просто главная страница, где мы каждый день с раннего утра до позднего вечера публикуем самые важные и свежие новости о жизни в Эстонии и не только.

За 25 лет мы перепробовали множество жанров, среди которых, кроме привычных новостей, репортажей и интервью, и дебаты, и подкасты, и собственные мультфильмы, и обзоры книг, и документальные фильмы…

Главная страница Delfi постоянно обновляется нашими редакторами, которые отслеживают новости со всего мира и определяют их место на первой странице. Именно люди, а не алгоритмы или роботы выполняют для вас каждый день эту важную работу.