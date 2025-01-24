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24.01.2025, 16:00

ФОТО | Президент Алар Карис посетил редакцию Delfi, чтобы поздравить новостной портал с днем рождения

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Сегодня президент Эстонской Республики Алар Карис поздравил новостной портал Delfi с 25-летием и преподнес медиа-дому в подарок мед и чили из Кадриорга.

„Это как для более пикантных, так и для более мягких историй. В неспокойные времена люди ищут проверенную информацию, и это хорошая возможность для прессы“, - сказал президент Карис.

Новостному порталу Delfi, основанному в Эстонии в 1999 году, 22 ноября прошлого года исполнилось 25 лет. Сегодня компания и ее партнеры празднуют большое событие.

По этому случаю президент Карис посетил помещение медиа-дома и ознакомился с работой журналистов. Журналисты побеседовали с ним о модерировании комментариев, задачах журналистики, читабельности статей и многом другом.

В ходе своего визита президент Эстонии также поговорил с журналистом RusDelfi Романом Старопоповым, который с начала полномасштабного вторжения провел в Украине в общей сложности около 250 дней. „Мы встречались“, — сказал президент Карис, пожимая руку Роману. Главный редактор Delfi Урмо Соонвальд, Старапопов и Карис говорили об Украине и влияние репортажей из Украины на эстонское общество.

Помимо прочего, Алар Карис дал пространное интервью изданию Maaleht.

23 ноября 1999 года был открыт эстонский Delfi, родившийся при объединении крупнейших порталов Эстонии и Латвии online.ee и navigators.lv.

  • Неделей позже был открыт Delfi в Латвии.

  • 3 февраля 2000 года был открыт портал Delfi в Литве.

  • 17 марта 2000 года был открыт русский Delfi в Латвии.

15 мая 2000 года был открыт русский Delfi в Эстонии, известный сегодня как Rus Delfi.

  • 5 ноября 2007 года открылся русский Delfi в Литве.

Delfi – это гораздо больше, чем просто главная страница, где мы каждый день с раннего утра до позднего вечера публикуем самые важные и свежие новости о жизни в Эстонии и не только.

За 25 лет мы перепробовали множество жанров, среди которых, кроме привычных новостей, репортажей и интервью, и дебаты, и подкасты, и собственные мультфильмы, и обзоры книг, и документальные фильмы…

Главная страница Delfi постоянно обновляется нашими редакторами, которые отслеживают новости со всего мира и определяют их место на первой странице. Именно люди, а не алгоритмы или роботы выполняют для вас каждый день эту важную работу.

В медиа-холдинг Delfi Meedia входят также различные газеты, как Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress и Maaleht, а также журналы, как Kroonika, Anne & Stiil и Eesti Naine. Выходит также русскоязычные газета „Эстонский Экспресс“ и журнал Jana Luxury.

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