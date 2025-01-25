Скандал в благородном семействе: власти Норвегии потратили на свадебную вечеринку принцессы более миллиона норвежских крон

В последние дни августа 2024 года в Норвегии прошла свадьба принцессы Марты Луизы и ее возлюбленного шамана Дурека. Торжественная церемония состоялась в норвежском Олесунне, а свадебная вечеринка - в районе Гейрангер-фьорда, известного своими прекрасными видами. На свадьбу были приглашены как члены королевской семьи Норвегии, так и представители королевских семей других стран.

Торжества начались еще за несколько дней до самой свадьбы. На первой вечеринке гостей попросили придерживаться определенного дресс-кода и прийти на праздник в стильных и сексуальных нарядах. На следующий день вся компания гостей совершила прогулку на судне по Гейрангер-фьорду, после чего состоялась предсвадебная вечеринка в латиноамериканском стиле. Сама свадебная церемония длилась около часа. Затем последовало чаепитие, вечеринка в саду с коктейлями и торжественный ужин.

Большие расходы для полиции

Спустя полгода выяснилось, что у жителей Норвегии остался от свадьбы неприятный осадок. Сначала возмущения касались того факта, что жених и невеста не оплатили счета, теперь же очень много вопросов возникает в связи с огромными расходами норвежской полиции на обеспечение безопасности во время всех дней свадьбы. Как написал журнал Норвежского полицейского союза Politiforum, свадьба норвежской принцессы обошлась полиции в 1,6 млн норвежских крон, что составляет примерно 136 тысяч евро. В эту сумму входят расходы на заработную плату, питание, снаряжение и проживание полицейских в Мёре-ог-Ромсдал.

Почти миллион норвежских крон ушел на выплату зарплат, поскольку для обеспечения безопасности свадьбы полицейский округ в основном использовал собственный персонал. Полмиллиона крон ушло на различные расходы, связанные с проживанием полицейских.

Поскольку работа полиции требовала больших ресурсов, полицейский округ запросил финансовую помощь еще на этапе планирования и оценил расходы в три миллиона норвежских крон. Свадьба и все, что с ней связано, стали для них нестандартной задачей.

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