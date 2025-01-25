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25.01.2025, 14:15

Скандал в благородном семействе: власти Норвегии потратили на свадебную вечеринку принцессы более миллиона норвежских крон

 
Printsess Märtha Louise ja tema šamaanist abikaasa Durek Verrett oma pulmapäeval
Printsess Märtha Louise ja tema šamaanist abikaasa Durek Verrett oma pulmapäeval
ФОТО: Albert Nieboer | Scanpix

В конце августа прошлого года принцесса Норвегии Марта Луиза и ее возлюбленный-шаман Дурек Верретт устроли пышную и весьма необычную вечеринку по случаю своего бракосочетания. Теперь же пара оказалась втянута в крупный финансовый скандал, поскольку свадьба обошлась полиции в кругленькую сумму.

В последние дни августа 2024 года в Норвегии прошла свадьба принцессы Марты Луизы и ее возлюбленного шамана Дурека. Торжественная церемония состоялась в норвежском Олесунне, а свадебная вечеринка - в районе Гейрангер-фьорда, известного своими прекрасными видами. На свадьбу были приглашены как члены королевской семьи Норвегии, так и представители королевских семей других стран.

Торжества начались еще за несколько дней до самой свадьбы. На первой вечеринке гостей попросили придерживаться определенного дресс-кода и прийти на праздник в стильных и сексуальных нарядах. На следующий день вся компания гостей совершила прогулку на судне по Гейрангер-фьорду, после чего состоялась предсвадебная вечеринка в латиноамериканском стиле. Сама свадебная церемония длилась около часа. Затем последовало чаепитие, вечеринка в саду с коктейлями и торжественный ужин.

Большие расходы для полиции

Спустя полгода выяснилось, что у жителей Норвегии остался от свадьбы неприятный осадок. Сначала возмущения касались того факта, что жених и невеста не оплатили счета, теперь же очень много вопросов возникает в связи с огромными расходами норвежской полиции на обеспечение безопасности во время всех дней свадьбы. Как написал журнал Норвежского полицейского союза Politiforum, свадьба норвежской принцессы обошлась полиции в 1,6 млн норвежских крон, что составляет примерно 136 тысяч евро. В эту сумму входят расходы на заработную плату, питание, снаряжение и проживание полицейских в Мёре-ог-Ромсдал.

Почти миллион норвежских крон ушел на выплату зарплат, поскольку для обеспечения безопасности свадьбы полицейский округ в основном использовал собственный персонал. Полмиллиона крон ушло на различные расходы, связанные с проживанием полицейских.

Поскольку работа полиции требовала больших ресурсов, полицейский округ запросил финансовую помощь еще на этапе планирования и оценил расходы в три миллиона норвежских крон. Свадьба и все, что с ней связано, стали для них нестандартной задачей.

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