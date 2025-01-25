Петь и танцевать — за свой счет? В Латвии за участие в Празднике песни хотят брать плату и с артистов

Руководитель Латвийского национального культурного центра Сигне Пуяте на заседании комиссии отметила, что впервые с членов коллектива будет взиматься плата за участие в межпраздничных мероприятиях, но других вариантов нет. После этого заявления в социальных сетях поднялся шум.

Чтобы „смягчить“ то, что уже было сказано, министр культуры Агнесе Лаце заявила, что плата за участие групп в мероприятиях между Праздниками песни и танца была предложена как крайняя мера.

„Я думаю, что необходимо искать другие решения, чтобы межпраздничные мероприятия могли состояться и не учитывать плату за участие“, — сказала министр, добавив, что в государственном бюджете на межпраздничные мероприятия предусмотрено 230 000 евро, и что в прошлом году также проводились мероприятия, на которые были выделены средства из государственного бюджета.

Однако буря эмоций в социальных сетях начала набирала обороты.

Политик Рихардс Колс: Я читаю и прихожу в замешательство. Невозможно понять, является ли такая деструктивная идея, как взимание платы за участие в Празднике песни и танца, просто некомпетентностью или (что еще хуже) преднамеренным злым умыслом. Участники фестиваля уже сейчас тратят свое время и деньги на продолжение традиции, которая старше нашей страны. Танцоры и певцы уже шьют национальные костюмы за свой счет — лучшей идеей было бы, наконец, перейти к их обеспечению государством. Однако идея введения платы за участие для самих создателей фестиваля — артистов — это шаг, который подорвет традицию песенного праздника.

Майя: Министр культуры от „Прогрессивных“ очень прогрессивен. На какое-то 12-страничное исследование об индийских курьерах деньги есть, а вот для участников Праздника песни их нет. Что-то пошло не так в нашем правительстве. Давайте продолжим в том же духе, пока последние лумающие люди не покинут Латвию...