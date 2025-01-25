25.01.2025, 19:00
Букмекеры назвали главного фаворита конкурса Eesti Laul 2025
ФОТО: | Delfi Meedia
Главным фаворитом конкурса Eesti Laul 2025, победитель которого в мае представит нашу страну на „Евровидении“ в Швейцарии, букмекеры считают Томми Кэша, пишет rusERR.
Согласно котировкам букмекерских порталов, Томми Кэш фактически не имеет серьезных конкурентов - коэффициент на его победу в среднем равен 1,15.
Большой финал Eesti Laul 2025 состоится 15 февраля на столичной Unibet Arena.
Победитель конкурса Eesti Laul будет представлять Эстонию на „Евровидении-2025“, которое пройдет в Швейцарии в Базеле.