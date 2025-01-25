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25.01.2025, 19:00

Букмекеры назвали главного фаворита конкурса Eesti Laul 2025

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Главным фаворитом конкурса Eesti Laul 2025, победитель которого в мае представит нашу страну на „Евровидении“ в Швейцарии, букмекеры считают Томми Кэша, пишет rusERR.

Согласно котировкам букмекерских порталов, Томми Кэш фактически не имеет серьезных конкурентов - коэффициент на его победу в среднем равен 1,15.

Большой финал Eesti Laul 2025 состоится 15 февраля на столичной Unibet Arena.

Победитель конкурса Eesti Laul будет представлять Эстонию на „Евровидении-2025“, которое пройдет в Швейцарии в Базеле.

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