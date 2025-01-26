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26.01.2025, 09:10

ФОТО | Холодно, но очень атмосферно: в Отепя прошел 10-й Зимний певческий праздник

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Вечером в субботу, 25 января, на центральной площади Отепя состоялся 10-й зимний песенный фестиваль "Мелодии, сверкающие в зимней ночи“ („Talveöös sädelevad meloodiad“).

Один из самых волшебных ночных песенных фестивалей Эстонии прошел уже в десятый раз. Первый зимний праздник состоялся в 2013 году на Певческом поле Пюхаярве в Валгамаа. Мероприятие было организовано MTÜ Otepää Üritused, в состав которого вошли Сийм Калда, Маргус Мялль, Мерле Соонберг и Маргит Тали.

Как вспоминает музыкант и композитор Ален Везико, принявший участие в самом первом зимнем песенном фестивале, в 2013 году было очень холодно, поэтому ему пришлось выступать в горнолыжном костюме. „Рядом со сценой была установлена бочка-джакузи, праздником наслаждались оттуда. Я подумал, что в следующий раз мне даже хотелось бы выступить в этой ванне! Этот зимний праздник - уникальное мероприятие, который создает чувство общности и объединяет людей. Люди поют независимо от погоды — такое может произойти только у нас, в Эстонии, в Отепя!“ — добавил Ален Везико.

В этом году на Зимнем празднике прозвучали 22 любимые многими песни. Помимо хористов и группы „Horoskoop“, на сцене выступили Уку Сувисте, Герли Падар, Алика, Маргит Тали, Мерике Суси, Неле-Лийс Вайксоо, Яагуп Туйск, Карл Мадис, Рейго Тамм и Ален Везико.

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