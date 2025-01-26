Одна из самых известных блогерш Эстонии тайно вышла замуж. Внешность ее мужа вызвала бурные обсуждения в TikTok(7)
Одна из самых известных в Эстонии создателей контента в социальных сетях Кейт Кулп (22) в конце прошлого года вышла замуж за мужчину, которого она называет любовью всей своей жизни. За жизнью Кейт на различных платформах следят более 3,5 миллиона человек.
Конечно же, о столь важном событии в своей жизни Кейт не забыла рассказать в своем аккаунте в TikTok. Правда, освещение в социальных сетях началось с некоторой задержкой, поскольку свадьба состоялась еще 21 декабря прошлого года, а кадрами с бракосочетания блогерша поделилась только на этой неделе. Пост набрал более 48 000 лайков и более четверти миллиона просмотров.
"2024 год был лучшим в моей жизни, потому что я вышла замуж на любовь всей своей жизни“, — написала она под постом в TikTok. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что праздничное мероприятие было довольно скромным. На свою свадьбу невеста надела кремово-белое платьев длине миди и жакет.
Многочисленные пользователи TikTok оставили комментарии под постом Кейт, пожелав молодоженам счастья и отметив, что жених похож на молодого Леонардо Ди Каприо. Комментарии стали большой неожиданностью для девушки, она посмеялась над сравнением своего мужа с Ди Каприо. "Ты бросишь меня, когда мне исполнится 25?“ — спросила Кейт мужа, имея в виду отношения голливудского актера с молодыми женщинами. Муж тиктоккерши решил не отвечать на этот вопрос.