Поклонники обеспокоены! Николь Кидман сильно похудела и с трудом передвигается

Совсем недавно Николь Кидман (57) блистала на различных мероприятиях, где представляла новый драматический фильм с элементами эротики "Плохая девочка“. После выхода в свет поклонники актрисы не на шутки забеспокоились о ее здоровье. На пресс-конференциях звезда выглядела бледной, неестественно худой и слабой, а во время ходьбы актриса постоянно прибегала к помощи то своих коллег, то охранников.

„Она так похудела!“, „Что с ней случилось?“ и „Она выглядит не очень здоровой“ — такими комментариями полны посты с фотографиями Кидман в TikTok и на платформе X. Особенно много комментариев появилось под видео, на котором актрису ведут за ручку на одно из мероприятий.

Правда, многие поклонники считают, что всему виной неправильный выбор обуви. „Ходить по булыжной мостовой на высоких каблуках чрезвычайно трудно“, — написал один из фанатов. „Слава богу, что это не мне нужно идти по такой дороге в таких туфлях“, — написал другой.

Между тем, поклонники подозревают, что сильно похудевшая актриса принимала набирающий популярность препарат от диабета „Оземпик“. Другие полагают, что из-за своего возраста Кидман стала более серьезно относиться к тренировкам и диете, и, кроме того, похудеть помогла работа над новой ролью в фильме.

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