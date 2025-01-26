"У меня сейчас прекрасный период в жизни..." Кадри Симсон приоткрыла завесу тайны о своем семейном положении

Будучи публичной личностью, Кадри в откровенном интервью призналась, что усвоила уроки в вопросах отношений и не склонна говорить о своей личной жизни. „Частная жизнь — это частная жизнь, ее хранят при себе. Когда идешь говорить о ней всему миру, всегда возникает какая-то дичь. Я понимаю, что у меня образ человека, полностью посвятившего себя работе и ужасно одинокого, но на самом деле в моей жизни сейчас очень хороший период. Я счастлива, у меня хороший партнер, но ни при каких обстоятельствах я не хочу говорить о нем...“ — заявила Симсон в интервью.