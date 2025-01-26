Театральный критик: Русский театр перестает уважать самого себя, зрителя, артистов и свое прошлое

„Надо дать время театру разобраться с самим собой. И не давить на него со всей строгостью внимания зрительского и незрительского. Дать им какое-то время, чтобы решить, что именно они должны делать и как именно меняться. Они же сами сегодня, по-моему, не очень знают, несмотря на то, что дискуссии у нас идут самые яркие“, – сказала Кекелидзе в эфире передачи „Эпицентр“.

„То, что театр должен быть больше открыт для эстонского общества, – просто фигура речи. Он что, сейчас закрыт? Он не закрыт. Спектакли переводятся. Любой эстонский зритель, если он хочет прийти в эстонский театр, он может прийти и слушать звуковую часть спектакля на родном языке. Надо понять, что значит „открытый“? Он должен быть интересным. Эстонский и русский зритель ходят в интересный театр. Это самое главное“, – отметила Кекелидзе, добавив, что театр должен быть интересен зрителям всех возрастов и поклонникам всех жанров.

Кекелидзе отметила, что Русский театр „доведен до такого состояние, что сам себя перестает уважать“. „На, мой взгляд, он перестает уважать своего зрителя в чем-то, он перестает уважать сам себя, свое прошлое и свою историю. Он перестает уважать своих артистов. Я ни в коем случае не хочу быть врагом Русского театра. Я с ним выросла в прямом смысле слова. Почему он так обращается со своей историей? Театру 75 лет. Солидный возраст для любого театрального коллектива. Не было сделано исследование работы театра в независимой Эстонии. Зрителей на 75-летие театра даже особенно не приглашали. Эстонские актеры были лишены возможности прийти и поздравить театр. А это наша замечательная традиция в Эстонии. На 75-летии эта традиция прервалась. У нас открылось два новых театральных пространства – театр Антона Киселюса и театральное пространство PUNKT Артема Гареева. Кто там играет? Выпускники студии Артема Гареева, которых он готовил все эти годы. Кто из них остался в Русском театре? Как их привлекают? А это же люди, которых воспитывал Артем, он руководил студией почти 20 лет. Студия нынче закрыта“, – сказала она.