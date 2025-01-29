ФОТО | Частная таллиннская школа за 1000 евро в месяц: чем кормят школьников во время учебы?

Школа оснащена по последнему слову техники: суперсовременные кабинеты, просторные классы, зоны для самостоятельной работы и отдыха, а также оборудованный спортивный холл с саунами в раздевалках для комфортных тренировок. Однако, кроме высокотехнологичного подхода к учебному процессу, есть еще одна важная деталь, которая также заслуживает внимания – питание школьников.

С учетом того, что стоимость обучения в IST составляет около 1000 евро в месяц, а современность здания – очевидна, было бы интересно посмотреть, чем кормят ребят. Отличается ли питание в частной школе от питания в государственной школе?

Кстати, еда оплачивается отдельно и не входит в цену ежемесячного обучения.

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Что предлагают ученикам?

Каждый день школьники IST могут наслаждаться разнообразными блюдами, приготовленными по современным стандартам здорового питания. В меню – свежие сезонные продукты, включая овощи, фрукты, белковые продукты и углеводы, чтобы поддерживать высокий уровень энергии на протяжении всего учебного дня.

Школа предоставляет несколько вариантов обеда, чтобы каждый ученик мог выбрать то, что ему по душе: от традиционных международных блюд до национальных позиций. Вода, морс, молоко, какао – напитки, которые постоянно присутствуют в меню.

Например, меню вторника:

Курица в соусе терияки

Гёдза с курицей

Пюре

Рис с овощами

Тушеные овощи а-ля лобио

Выбор нарезанных свежих сезонных овощей

Свекольный салат

Холодный соус

Хлеб на выбор

Соковый напиток

Молоко

Вода

Инфраструктура для питания

На территории школы оборудованы современные столовые – отдельно для старшей и младшей школы, где ученики могут спокойно пообедать, не торопясь, в приятной обстановке. Большие окна в этих зонах располагают к отдыху, а специальные зоны позволяют школьникам расслабиться после занятий и обеда. В этих пространствах можно пообщаться с друзьями или просто насладиться временем вдали от учебных кабинетов.