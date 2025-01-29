КУСЬ | Серфер подрался с трехметровой акулой и спасся

37-летний Дэйл Киттоу подвергся нападению акулы в среду, 22 января. Серфер сразу заметил хищницу и стал ждать, что она предпримет. В момент атаки Киттоу спрыгнул с серфа и толкнул его в морду акуле.

„Я спрыгнул в воду и вставил доску между собой и акулой. И она вцепилась в него“, — описал он схватку с хищницей.

В итоге и акула, и Киттоу запутались в шнуре, который связывал его с серфом. Мужчина заявил, что подрался с акулой и нанес ей несколько ударов, прежде чем сумел отцепить шнур от ноги и благополучно добраться до берега.

„В определенные моменты было ощущение, что все закончится не лучшим образом. Но мне страшно повезло спастись. Случилось маленькое чудо“, — прокомментировал итог столкновения с акулой Киттоу.

Ему удалось сохранить на память кусок доски, откушенный акулой. Сам серф забрали на экспертизу представители властей, чтобы точно установить вид акулы, которая напала на Киттоу.