ФОТО | Ели, пили, веселились: смотрите, кто посетил афтепати после премьеры документального фильма о президенте Ильвесе

Авторы картины описывают главного героя так: „Интеллектуал, который читает книги километрами, встречается с самыми влиятельными людьми мира, но при этом чувствует себя наиболее комфортно, когда крутит пластинки в ночном клубе в роли диджея“.

Острый взгляд камеры Тоотсена запечатлел самые трудные моменты Ильвеса, создавая его захватывающий, довольно дерзкий, но в то же время очень человечный портрет. В программе „Pealtnägija“ режиссер признался, что после окончания президентского срока Ильвеса потребовалось около восьми лет (и немало нервов), прежде чем фильм был показан ограниченному кругу зрителей на специальном сеансе поздней осенью прошлого года. Среди гостей тогда был и сам экс-президент.