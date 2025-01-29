ФОТО | Ели, пили, веселились: смотрите, кто посетил афтепати после премьеры документального фильма о президенте Ильвесе
Во вторник в Solaris состоялась премьера документального фильма Яана Тоотсена „Бунтарь с бабочкой“, а афтепати прошло в клубе KuKu. Смотри в галерее, кто посетил мероприятие!
28 января в кинотеатре Apollo Solaris состоялась премьера документального фильма Яана Тоотсена „Бунтарь с бабочкой“.
Фильм рассказывает о последних полутора годах президентского срока Тоомаса Хендрика Ильвеса. Помимо сложной мировой политической обстановки, ему приходится справляться и с проблемами в личной жизни.
Авторы картины описывают главного героя так: „Интеллектуал, который читает книги километрами, встречается с самыми влиятельными людьми мира, но при этом чувствует себя наиболее комфортно, когда крутит пластинки в ночном клубе в роли диджея“.
Острый взгляд камеры Тоотсена запечатлел самые трудные моменты Ильвеса, создавая его захватывающий, довольно дерзкий, но в то же время очень человечный портрет. В программе „Pealtnägija“ режиссер признался, что после окончания президентского срока Ильвеса потребовалось около восьми лет (и немало нервов), прежде чем фильм был показан ограниченному кругу зрителей на специальном сеансе поздней осенью прошлого года. Среди гостей тогда был и сам экс-президент.
Создатели фильма:
Режиссёр и сценарист: Яан Тоотсен
Монтаж: Мартин Мянник
Операторы: Куллар Виймне, Эрик Норкроос, Йоосеп Матьюс, Яан Тоотсен и др.
Композитор и музыкальное оформление: Вайко Эплик
Звукорежиссёр: Хармо Калласте
Продюсеры: Ээро Талвисту, Яан Тоотсен, Райн Тамм
Производство: Aadam ja Pojad
Фильм получил поддержку Культурного Капитала Эстонии, Эстонского института кино, LHV и частных меценатов. В широкий прокат по всей Эстонии лента выходит 31 января.